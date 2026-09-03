Les Rockets misent 208 millions de dollars sur Amen Thompson

Les Rockets n’avaient aucune intention de laisser planer le moindre doute sur l’avenir d’Amen Thompson. Selon ESPN, le joueur de 23 ans s’est entendu avec Houston sur une prolongation de 208 millions de dollars sur cinq ans, qui prendra effet à partir de la saison 2027/28 !

Le nouveau contrat du quatrième choix de la Draft 2023, qui le lie donc à la franchise texane jusqu’en 2032, comporte également un « trade kicker » de 10%. Une clause qui lui permettrait de bénéficier d’un bonus financier s’il venait à être transféré pendant la durée de ce nouveau bail.

Amen Thompson devient ainsi seulement le deuxième joueur de la Draft 2023 à décrocher une prolongation, après Victor Wembanyama. Le Français avait accepté 252 millions de dollars sur cinq ans avec les Spurs, renonçant aux bonus qui auraient pu porter son contrat au-delà des 300 millions. Avec 208 millions de dollars, le Rocket signe lui aussi sensiblement sous le montant maximal d’une prolongation rookie classique.

Pour Houston, il s’agit surtout de sécuriser l’un des joueurs autour desquels la franchise compte construire son avenir. Après Jabari Smith Jr, prolongé pour 122 millions de dollars sur cinq ans, puis Tari Eason, conservé cet été pour 81 millions sur cinq ans, c’est désormais Amen Thompson qui est verrouillé sur le long terme.

Une troisième saison qui a confirmé son changement de dimension

« Je m’attends vraiment à ce qu’ils restent avec nous dans un avenir prévisible », expliquait d’ailleurs Rafael Stone au printemps au sujet d’Amen Thompson et Tari Eason. Quelques mois plus tard, le GM texan a tenu parole.

Il faut dire que l’arrière/ailier a encore franchi un cap lors de sa troisième saison. Amen Thompson a ainsi compilé 18.3 points, 7.8 rebonds et 5.3 passes de moyenne en 79 rencontres, avec 53.4% de réussite aux tirs. Des records personnels au scoring et à la passe, alors qu’il a également passé 37 minutes par match sur le parquet.

Déjà membre de la « All-Defensive First Team » en 2025, grâce à ses qualités physiques et sa polyvalence exceptionnelles, le jumeau d’Ausar a aussi continué d’élargir son registre offensif. Utilisé davantage comme créateur en l’absence de Fred VanVleet, il a montré qu’il pouvait prendre en charge une partie de l’organisation du jeu.

Son tir extérieur reste son principal chantier, avec seulement 21.6% de réussite à 3-points la saison passée, mais les Rockets comptent malgré tout beaucoup sur lui pour l’avenir.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.2 1.5 2.4 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.