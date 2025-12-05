Amen Thompson, un meneur par procuration en pleine ascension

Sur un dribble et un « eurostep », il a pris de vitesse la défense (molle) des Kings. Puis en bout de course, arrivé au cercle, Amen Thompson a préféré ressortir le cuir pour trouver Josh Okogie dans le corner à 3-points. C’était l’un des sept ballons délivrés par le joueur des Rockets dans ce match.

Le joueur de 23 ans commence à collectionner les soirées de ce genre à la distribution. En l’absence de Fred VanVleet, il est en effet chargé de remonter le cuir et de participer à la création du jeu texan. Si Alperen Sengun reste le créateur en chef (7 passes par match), Amen Thompson a largement augmenté son volume en la matière.

Avec plus de 5 ballons délivrés par soir, il n’avait jamais autant distribué en carrière. Une forme d’accomplissement pour cet ailier qui a grandi en admirant les exploits de ses favoris Rajon Rondo et Russell Westbrook. Ou encore LeBron James, John Wall et Chris Paul.

Marqué par Rajon Rondo

« J’adore regarder ce genre de joueurs pour voir comment ils attaquent lorsqu’on leur donne l’occasion. J’aime aussi la manière dont ils peuvent commander le jeu. J’ai toujours été fan de LeBron, Westbrook et John Wall. Puis j’ai commencé à regarder Rondo et je me suis dit : ‘Wow, ce gars est vraiment fort’ », raconte-t-il.

Le 4e choix de la Draft 2023 a été beaucoup marqué par le QI du meneur de jeu champion NBA avec les Celtics en 2008. Il dit avoir commencé à beaucoup le regarder à cause de son impact sur le jeu, « même quand on le laisse shooter. Il arrivait toujours là où il voulait, distribuait le jeu et prenait 20 rebonds à 1,88 m. »

En exagérant un peu, car Rajon Rondo n’a jamais été au-delà des 17 rebonds captés, ce qui est déjà énorme pour un joueur à son poste. À la manière de son mentor, mais avec des centimètres en plus, Amen Thompson fait lui aussi parler sa capacité à être actif sous le cercle. Ses 7 rebonds viennent compléter ses 17 points de moyenne.

Les dirigeants conquis

L’expérience de le placer au poste de meneur dans ce cinq si atypique des Rockets – au sein duquel Reed Sheppard n’est finalement pas injecté – semble donc jusqu’ici concluante. « Il gère ça à merveille. Il y a beaucoup d’informations à traiter et à assimiler. Mais on le voit devenir plus à l’aise match après match. C’est une grande responsabilité, mais il est prêt à l’assumer », le salue d’ailleurs Fred VanVleet.

Côté dirigeant, le General Manager Rafael Stone se réjouit aussi de ses performances. « Je suis satisfait de notre équipe. On aime les jeunes joueurs et leur progression. Je préférerais que Fred soit en bonne santé. Mais nous le voudrions tous. Amen le voudrait. Tout le monde le voudrait. Personne ne veut voir son coéquipier blessé. »

Le GM rappelle que son joueur est un habitué du poste de meneur, du temps où il évoluait en AAU, il avait déjà le ballon en main. Il a aujourd’hui l’occasion de mettre ses qualités de porteur de balle à l’œuvre.

« Je joue juste au basket. Je n’y pense pas. Quand j’y pense, ça ne se passe pas aussi bien. Je sais que je dois faire tout ce que l’équipe a besoin que je fasse, que ce soit être au ‘dunker spot’, lancer une action ou mettre les joueurs en position de marquer. Je ne suis pas du tout épuisé. En fait, je me sens plutôt bien », conclut-il.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 19 36:19 47.4 20.0 78.8 2.6 4.7 7.3 5.3 2.6 1.4 2.5 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.