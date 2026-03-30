À Detroit, on veut voir Ausar Thompson être élu Défenseur de l’année

À la manière de Rudy Gobert, Ausar Thompson semble aussi partir avec du retard sur Victor Wembanyama dans la course au Défenseur de l’année 2026. Pourtant, sa place dans le meilleur cinq défensif semble déjà presque assurée, dès sa troisième année dans la ligue (10 points, 5.7 rebonds, 2.9 passes, 2 interceptions, 0.9 contre).

Meilleur défenseur de Detroit, deuxième défense la plus efficace de toute la NBA (108.7 points encaissés sur 100 possessions), accessoirement en tête à la moyenne de contres (6.3) et interceptions (10.5) par match, le frère jumeau d’Amen Thompson a tout simplement franchi un cap supplémentaire dans le domaine, cette saison.

« C’est le Défenseur de l’année, c’est évident », lâche carrément Jalen Duren. « Ce qu’il fait vivre aux porteurs de balle, la façon dont il les harcèle et navigue à travers les écrans… C’est irréel. Il fait ça avec une telle facilité, soir après soir, qu’on finit presque par s’y habituer. Et on s’habitue tellement à tout ce qu’il fait que, s’il a un passage à vide, on se demande ce qui se passe. On s’attend à ce qu’il soit Superman. Il facilite le travail de tout le monde […] : il est toujours sur les lignes de passe, il met une pression tout-terrain aux arrières, il résiste aux écrans sur tout le terrain aussi… Il est juste génial et je pourrais continuer à parler de lui comme ça pendant encore longtemps. »

En première ligne face aux meilleurs attaquants

Jalen Duren n’est pas le seul joueur des Pistons à savourer les prestations défensives d’Ausar Thompson, puisque l’autre All-Star de l’effectif, qui l’accompagne sur les lignes extérieures dans le Michigan, l’est tout autant.

« Il enlève beaucoup de pression au reste de la défense et ça nous permet d’être performants derrière lui », apprécie ainsi Cade Cunningham. « Je pense qu’il adore relever ce genre de défi, qui est de sortir un joueur de son match en l’éteignant totalement. Il n’y a personne d’autre que je préférerais avoir à mes côtés et c’est tout à fait vrai, ce n’est même pas par manque d’objectivité. Chaque soir, il répond présent. Il joue dur, il est difficile à prendre à revers et déborder et c’est compliqué de shooter au-dessus de lui. Donc, tout ça fait de lui un défenseur exceptionnel sur le porteur de balle. »

Le secret de la réussite d’Ausar Thompson en défense ? D’innombrables sessions vidéo, qui lui permettent de mieux saisir le bon et le moins bon qu’il produit chaque soir sur le parquet, sans tenir compte du résultat du match.

« Il doit se coltiner les meilleurs scoreurs chaque soir… Donc il prend son travail très au sérieux et c’est exactement ce qu’on attend d’un défenseur principal de ce calibre », rappelle Cade Cunningham, qui doit sans doute prendre du plaisir devant les perf’ de ses coéquipiers pendant sa convalescence.

Toujours à fond lorsqu’il pénètre sur le terrain, Ausar Thompson admet d’ailleurs être là pour faire vivre un cauchemar à ses vis-à-vis : « Rentrer dans mes adversaires, c’est ce sur quoi je me concentre le plus », lance-t-il ensuite. « S’il me déborde mais que je reste collé à lui, je vais enregistrer la séquence et me dire que j’ai fait ça avec régularité. Donc il y a ça, et l’agressivité. Parfois, je regarde mes matchs au feeling, pour mesurer à quel point je suis agressif quand je vais au cercle. Je le fais aussi en défense, pour voir mon degré d’agressivité, si je le suis trop ou pas assez. J’essaie juste de voir comment je rends, puisque je cherche à paraître agressif. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25:08 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22:31 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 65 25:56 51.7 26.1 57.5 2.1 3.7 5.7 2.9 2.7 2.0 1.5 0.9 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.