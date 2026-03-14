Malgré Victor Wembanyama, Rudy Gobert croit en ses chances pour le DPOY

À un mois de la fin de la saison régulière, le titre de Défenseur de l’année 2026 peut-il échapper à Victor Wembanyama ? Difficile à imaginer, même s’il faudra surveiller son nombre de matchs joués.

Car, en l’état, il semblerait que ce soit le seul obstacle à un sacre de « Wemby », tant il se montre dominant et influent avec ses Spurs, pas si loin de la première place de la conférence Ouest.

Néanmoins, derrière lui, un homme continue de croire en ses chances : Rudy Gobert. Déjà co-recordman en la matière avec Dikembe Mutombo et Ben Wallace, le joueur des Timberwolves reste une référence défensive (7.5 rebonds défensifs, 1.6 contre, 0.8 interception) et son influence dans le secteur va bien au-delà des chiffres.

« Je pense que, concernant l’impact sur une équipe de ce côté du terrain, je suis tout en haut », a-t-il ainsi expliqué. « Je sais qu’il reste encore pas mal de matchs, enfin pas tant que ça que non plus, mais suffisamment quand même. Et c’est ce que je veux être chaque soir : le défenseur le plus impactant de la planète. Beaucoup de choses ne se voient pas forcément dans les stats, mais il s’agit surtout de communiquer avec mes coéquipiers, dissuader et être capable de défendre partout sur le terrain. J’ai réussi à le faire à un haut niveau en isolation, ce sont des actions qui font gagner, et j’essaie d’apporter ça à mon équipe chaque soir. »

L’élève enfin prêt à dépasser le maître

« À l’aise pour défendre sur n’importe qui, n’importe où », Rudy Gobert fait clairement partie des outsiders pour le DPOY 2026, au même titre que Chet Holmgren, Scottie Barnes, Isaiah Stewart ou encore Ausar Thompson, et son coach Chris Finch aime à souligner qu’il « peut compenser les erreurs des autres » comme très peu savent le faire.

Le problème, c’est que Victor Wembanyama, son petit protégé, est désormais là pour lui faire de l’ombre dans le domaine.

« Il devient de plus en plus fort », a-t-il néanmoins reconnu sur son compatriote. « Il réalise juste une saison incroyable, collectivement et individuellement. Il contre beaucoup. C’est incroyable de le regarder jouer, je suis vraiment fier de lui. Le travail qu’il fournit chaque année est en train de porter ses fruits. Je sais à quel point il travaille dur, combien il est discipliné et combien il aime ce sport. Il joue avec une mentalité de vainqueur, j’adore ça, et j’espère qu’on pourra se croiser en playoffs. Ce serait un défi amusant. »

Après s’être déjà affrontés à trois reprises cette saison, pour deux victoires de Minnesota, Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont susceptibles de se retrouver dès le premier tour des playoffs. Après une lutte acharnée pour le titre de Défenseur de l’année ?

« Que le meilleur gagne. Il reste encore beaucoup de matchs, donc que le meilleur gagne », a lancé le pivot de 33 ans. « Quoi qu’il arrive, je suis vraiment fier de lui. J’ai été là pour lui en tant que mentor et j’essaie de l’aider comme je peux. Tout ça dépasse largement le cadre du basket. Le basket, c’est la partie la plus facile. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 64 31:27 71.1 0.0 51.7 3.8 7.5 11.3 1.8 2.7 0.8 1.3 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.