Sans Cade Cunningham, les Pistons élargissent leur palette offensive

« Chacun doit élever un peu son niveau de jeu », réclamait JB Bickerstaff il y a dix jours, au moment où ses Pistons s’apprêtaient à démarrer leur vie sans leur leader, Cade Cunningham. Son message a, semble-t-il, été très bien entendu en interne.

Depuis qu’ils évoluent sans leur meneur de jeu, touché à un poumon, les Pistons ont remporté cinq de leurs six dernières sorties. Dont la dernière en date la nuit passée sur le parquet de Wolves privés de plusieurs cadres, dont Anthony Edwards.

Marqueur commun à ces récents succès, les joueurs du Michigan défendent très dur : 103.6 points encaissés sur 100 possessions. Ce qui est encore mieux que leur moyenne sur la saison (108.7 points, 2e du championnat derrière le Thunder). Cette nuit, ils ont limité Donte DiVincenzo et sa bande à seulement 87 points inscrits.

Mais l’autre fait notable de cette rencontre, c’est que Detroit s’est appuyé sur sept joueurs à 10 points ou plus. Tobias Harris a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 18 points en 28 minutes (également le plus gros temps de jeu de l’équipe).

Jalen Duren en patron

« C’est là que nous sommes les meilleurs. On diversifie notre attaque, tout le monde a l’opportunité de toucher la balle, de la partager, de participer. Avec les blessures et les absences, c’est un bon moyen d’attaquer l’adversaire. Il ne faut pas leur servir toujours la même chose. Nos joueurs y trouvent du succès. », constate le coach.

Ce dernier commence à s’habituer à une telle diversité. Sur les six matchs en question, six joueurs tournent à 11 points ou plus de moyenne, avec un Ausar Thompson à 9.8 unités. Jalen Duren a pris les commandes avec 22 points de moyenne, devant Daniss Jenkins (18.7) et Tobias Harris (14.3).

« Notre attaque, évidemment en l’absence de Cade, doit être diversifiée. Il doit y avoir un mouvement constant, pour forcer la défense à surveiller les cinq joueurs sur le parquet. Que tout le monde participe, attaque depuis des angles différents, chacun sur ses forces », avait déjà décrit Bickerstaff, après un succès acquis face aux Warriors sur une tendance similaire.

Une formule collective payante qui permet à Detroit de garder le cap en attendant le retour de son maître à jouer.