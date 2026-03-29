Les Pistons viennent imposer leur loi chez les Wolves

Cela faisait déjà plusieurs matchs que les Pistons séduisaient collectivement sans Cade Cunningham ni Isaiah Stewart, et leur déplacement de cette nuit chez les Timberwolves, quant à eux privés d’Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Ayo Dosunmu, n’a pas changé les choses.

Avec sept joueurs différents à au moins 10 points, Detroit s’est ainsi baladé à Minneapolis, infligeant à Minnesota l’une de ses plus lourdes défaites de la saison, à domicile. En tête quasiment toute la rencontre, et lancés par Tobias Harris, les visiteurs ont réussi à faire la différence en seconde période, après avoir gâché une avance d’une quinzaine de points en première mi-temps.

Revenus à deux possessions, grâce à quelques paniers primés de Donte DiVincenzo, l’un de leurs rares joueurs en réussite, et des rebonds offensifs de Rudy Gobert, les Timberwolves ont craqué dès l’instant où les Pistons ont sorti les barbelés. Entre les interceptions d’Ausar Thompson, synonymes de points en contre-attaque, et les contres de Ron Holland II, Jalen Duren ou Paul Reed, l’impact physique des leaders de l’Est a fait très mal aux locaux.

Encore une fois menés d’une dizaine de points, les joueurs de Minnesota ne sont cette fois pas parvenus à remonter la pente, pour la simple et bonne raison que leur défense n’était pas non plus capable de réussir les « stops » nécessaires, devant un collectif jamais à court de solutions et de répondant. Detroit, intransigeant, donne donc la fessée dans ce match à sens unique, ou presque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit garde le rythme. Sans Cade Cunningham, les Pistons continuent de tenir bon en tête de la conférence Est, affichant maintenant un bilan de 5 victoires et 1 défaite depuis son récent pneumothorax. Un bilan qui monte même à 10 victoires et 3 défaites sur la saison. Le collectif de JB Bickerstaff est toujours bien en place et, exceptionnellement, ce n’est pas Jalen Duren qui a mené tout le groupe, mais Tobias Harris, parfait chef de file de cet effectif où 13 joueurs sont entrés en jeu et 11 ont marqué des points.

– Les Wolves muselés. À l’image de Julius Randle (2/13), Naz Reid (3/15) ou Bones Hyland (2/10), Minnesota est passé à côté de son sujet en attaque, signant la deuxième pire prestation offensive de sa saison (87 points) et terminant à un terrible 32% de réussite au shoot (et 21% à 3-points). Pour compenser cette maladresse, les lancers-francs ont quelque peu sauvé la mise, autant que quelques 3-points de Donte DiVincenzo ou que le « double-double » de Rudy Gobert, mais ce fut bien trop insuffisant pour espérer perturber une équipe en totale maîtrise de son jeu et défensivement cohérente autour d’Ausar Thompson et Jalen Duren.

– Le retour d’Isaiah Stewart se rapproche. Absent depuis déjà deux semaines à cause de son mollet, Isaiah Stewart a été autorisé à reprendre le chemin des parquets, à l’entraînement dans un premier temps et sans doute bientôt en match officiel. Les Pistons ne précipiteront évidemment pas son retour, mais c’est une excellente nouvelle à l’approche des playoffs. D’autant plus quand on sait que Cade Cunningham manque toujours à l’appel et n’est, lui, pas près de revenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.