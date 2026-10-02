Jalen Duren prolonge enfin à Detroit : 200 millions de dollars sur cinq ans !

Dans le Michigan, le feuilleton Jalen Duren est enfin terminé. Comme annoncé par ESPN, le voilà officiellement re-signé par les Pistons pour 200 millions de dollars sur cinq ans. Un montant certes éloigné du maximum qu’il convoitait initialement, sauf que son contrat est entièrement garanti jusqu’en 2031.

Le pivot All-Star avait jusqu’à ce jeudi 1er octobre pour accepter ou non sa « qualifying offer » de 9.6 millions de dollars. Il a donc fait le choix de ne pas la signer, afin de mieux sécuriser son avenir en NBA et à Detroit, après quatre mois de négociations mais surtout de tensions avec sa franchise.

Jamais aligné avec ses dirigeants, qui lui avaient proposé 170 puis 190 et enfin 200 millions de dollars, Jalen Duren a même été vexé lorsqu’ils ont commencé à évoquer l’ajout d’une clause de poids au contrat. Une fois celle-ci retirée, on s’attendait toutefois à ce que plus rien n’empêche un accord entre les deux camps.

Un jeune noyau talentueux prolongé sur le long terme

Absent du « Media Day » puis du début du « training camp », mais toujours soutenu dans l’équipe, par Cade Cunningham et J.B. Bickerstaff notamment, « JD » sort de la saison la plus aboutie de sa carrière : 19.5 points et 10.5 rebonds de moyenne. All-Star et carrément membre de la All-NBA Third Team, il avait cependant déçu en playoffs (10.2 points, 8.5 rebonds) et ses performances avaient ainsi fait douter les Pistons sur le plan contractuel.

À 22 ans, Jalen Duren reste néanmoins jeune, prometteur et donc en mesure de progresser davantage. Detroit aurait eu tort de ne pas tout faire pour le conserver, sachant que son trio avec Cade Cunningham et Ausar Thompson a ramené des résultats en ville après de longues, très longues années sans saveur à « Motor City ».

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.