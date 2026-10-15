30 jours/30 équipes : Denver Nuggets

Champions NBA en 2023, les Nuggets ont progressivement cédé du terrain face à la concurrence incarnée par Oklahoma City et San Antonio ces dernières saisons. Toujours emmené par le même noyau dur composé de Jamal Murray, Aaron Gordon et Nikola Jokic, Denver a cherché les bons ajustements pour retrouver son statut.

Il y a eu le départ de Mike Malone en fin de saison régulière de la saison 2024/25, remplacé par David Adelman, et quelques paris pas forcément réussis. On peut notamment citer Russell Westbrook et Dario Saric il y a deux saisons, et dans une moindre mesure Bruce Brown, Tim Hardaway Jr, et Tyus Jones la saison dernière.

Après deux campagnes terminées en demi-finale de conférence, à chaque fois en sept matchs, face à Minnesota puis Oklahoma City, Denver a chuté dès le premier tour lors des derniers playoffs, surpris 4-2 par les Wolves. Touché à la cuisse en saison régulière puis au mollet en fin d’exercice, Aaron Gordon a cruellement manqué au tandem Murray-Jokic, reléguant un peu plus les Nuggets au second plan dans la hiérarchie à l’Ouest.

La franchise des Rocheuses va ainsi aborder la saison dans le costume d’outsider, avec un état d’esprit revanchard et la volonté de redorer son blason. Dans cette mission, elle pourra compter sur un Nikola Jokic en pleine force de l’âge et peut-être au meilleur de sa forme, bien qu’il ait déjà évolué à un niveau exceptionnel ces dernières saisons.

Le pivot serbe sort d’une deuxième saison historique en triple-double en moyenne avec plus de 27 points, 12 rebonds et 10 passes par match. Sans doute piqué par son duel perdu face à Rudy Gobert en playoffs, il s’est montré en forme sur la présaison avec un triple-double à son actif face aux Bulls. Le « Joker » est déjà prêt à en découdre !

DeMar DeRozan et d’autres paris

À ses côtés, Jamal Murray et Aaron Gordon font office de premières menaces idéales. Si le meneur de jeu canadien est lui aussi au sommet de son art, on attend également beaucoup du retour en forme d’Aaron Gordon, qui constitue avec Nikola Jokic l’une des paires intérieures les plus complémentaires de la ligue. Lui aussi est apparu en forme en présaison, avec deux sorties à 25 et 18 points, respectivement face aux Bulls et au Jazz. Il faudra toutefois passer le cap du début de saison afin d’avoir la certitude qu’il est bel et bien débarrassé de ses pépins physiques.

Comme chaque année, la qualité du reste du casting sera tout aussi primordiale. Des rôles de « facteur X » que devront remplir Cam Johnson, Christian Braun, Zeke Nnaji ou encore Spencer Jones. Prolongé pour un an, Tyus Jones devra retrouver son meilleur niveau en sortie de banc où il est habituellement plus efficace…

Pour couronner le tout, la franchise a misé sur DeMar DeRozan et a tenté quelques paris en prenant Marvin Bagley III et plus récemment Cam Whitmore, en « two-way contract ». A souligner également la présence d’Alpha Diallo, qui arrive en provenance de Monaco et va essayer de se faire une place dans la rotation au poste 3.

Au meilleur de sa forme, l’effectif de David Adelman est taillé pour le Top 4 à l’Ouest, et pas forcément pour finir quatrième. Viendra ensuite l’heure de vérité, et les Nuggets n’auront pas le droit de se louper cette fois.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : DeMar DeRozan, Marvin Bagley III, Alpha Diallo, Trevon Brazile (Draft)

Prolongations : Tyus Jones, Spencer Jones

Départs : Tim Hardaway Jr, Jonas Valanciunas, David Roddy

LE JOUEUR À SUIVRE : AARON GORDON

Déjà limité à 51 matchs en 2024/25, Aaron Gordon a encore joué de malchance la saison dernière. Touché aux ischio-jambiers puis au mollet, l’ailier fort n’a pu disputer que 36 rencontres, terminant la saison par trois petits matchs de playoffs sur une jambe avant d’être contraint de déclarer forfait…

Son absence a rappelé à quel point il restait un élément important pour équilibrer l’attaque polarisée autour de Jamal Murray et Nikola Jokic. Remarquable finisseur, au-dessus de la moyenne sur le plan physique, bon rebondeur, efficace sur le jeu de transition, adroit de loin, Aaron Gordon coche beaucoup de cases.

Il a surtout cette capacité à être productif et opportuniste sans monopoliser le jeu ni le ballon, à profiter du moindre espace et aussi des inspirations de génie de Nikola Jokic, avec qui il forme un duo de choc dans la raquette. C’est le complément idéal, et quand il manque à l’appel, la donne se complique.

La bonne nouvelle, c’est que le joueur a déjà montré de très bonnes choses en présaison, sur et hors du terrain. Il a notamment participé activement à l’organisation du mini-camp des Nuggets à Porto Rico cet été pour renforcer les liens entre les joueurs de l’équipe. Sur les parquets, il n’a pas manqué de montrer qu’il était déjà affûté, avec une sortie à 12 points en 10 minutes contre Utah, un match à 18 points, toujours contre le Jazz, puis 25 points à 9/12 au tir et 6 rebonds en 23 minutes face à Chicago.

De bon augure pour la suite même s’il faudra évidemment attendre confirmation, notamment sur l’enchaînement des matchs et la répétition des efforts lors des premières semaines de compétition.

Moyenne d’âge : 27 ans

Masse salariale : 217 millions de dollars (3e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Revanchard après son échec en playoffs la saison dernière, le groupe survole la saison régulière, porté par un Nikola Jokic qui continue de marcher sur l’eau. Le pivot sort une nouvelle saison record et décroche un quatrième titre de MVP après avoir été devancé par Shai Gilgeous-Alexander ces deux dernières années.

À ses côtés, tout un écosystème s’est mis en place au fil des mois pour arriver au sommet au printemps.

La réussite des Nuggets se jugera en playoffs et cette fois, la formation de David Adelman ne se manque pas. Les fins de match serrées basculent du bon côté et tous les joueurs participent à la montée en puissance progressive du collectif. Jamal Murray et Aaron Gordon sont à leur meilleur niveau et tirent tous les autres vers le haut.

Épargné par les blessures, Denver enchaîne et retrouve une solidité défensive, mais également des solutions lorsque le « Joker » se repose sur le banc. L’équipe passe le premier tour sans encombre et parvient à retrouver le sommet de la conférence Ouest en se montant plus solide que le Thunder, les Spurs et les Wolves au moment important.

Retour donc en Finals pour Nikola Jokic et sa bande, qui peuvent décrocher leur deuxième titre en cinq ans…

LE PIRE SCÉNARIO

Les Nuggets démarrent mal la saison et se retrouvent rapidement sous pression. Il suffit de pas grand-chose pour que la mécanique s’enraye, et quelques revers mal digérés placent déjà David Adelman sur la sellette.

On savait que le moindre pépin physique allait ralentir la dynamique du groupe, et celui-ci se retrouve vite privé d’éléments clés. Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon se succèdent à l’infirmerie et l’équipe n’arrive jamais à trouver son rythme de croisière. Le groupe navigue à vue et le bilan en saison régulière ne présage rien de bon en vue du sprint final. Obligés de cravacher pour atteindre les playoffs, les Nuggets ne peuvent pas lutter pour le titre…

Nikola Jokic repart en vacances très tôt et c’est tout Denver qui serre les dents alors que le Serbe se demande si prolonger l’aventure dans les Rocheuses est vraiment sa meilleure option.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – Rockets 4 – Nuggets 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – Raptors 4 – Celtics 3 – Cavaliers 2 – … 1 – …