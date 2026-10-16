Karl-Anthony Towns retrouve son rôle de plaque tournante

Pour leur dernière répétition avant la saison régulière, les Knicks ont retrouvé la meilleure version de Karl-Anthony Towns. Face aux Raptors, le pivot All-Star a compilé 13 points, 15 rebonds et 9 passes décisives en 29 minutes lors de la victoire new-yorkaise (122-120).

Plus que ses statistiques, c’est son utilisation qui a retenu l’attention. Installé en tête de raquette comme lors des derniers playoffs, « KAT » a dirigé une partie de l’attaque et utilisé sa taille pour lire les déplacements de ses partenaires. Il comptait ainsi six passes décisives et cinq points après seulement sept minutes de jeu.

Une formule initiée lors des derniers playoffs, lorsque les Knicks avaient transformé leur intérieur en véritable plaque tournante en attaque.

Towns comme point d’ancrage

Mike Brown avait annoncé son intention de reprendre cette idée. Face à Toronto, l’entraîneur a laissé son pivot identifier les réactions de la défense et sélectionner lui-même la meilleure option.

« Nous n’avons pas vraiment préparé ce match en fonction de l’adversaire », explique-t-il. « Nous avons simplement annoncé une action et les lectures possibles. Ensuite, les joueurs devaient trouver la meilleure solution. Ils ont fait du bon travail. »

Karl-Anthony Towns a souvent combiné avec Jalen Brunson sur des « passe-et-va », mais il a également trouvé les coupes de ses ailiers et servi les shooteurs lorsque Toronto a resserré sa défense. « Nous allons beaucoup plus utiliser cela au début de la saison », confirme Mike Brown au sujet de son pivot créateur.

Les Raptors ont tout de même trouvé une réponse après la pause en plaçant Scottie Barnes en défense sur KAT. Plus mobile et agressif, l’ailier a ainsi fortement réduit son influence. Un ajustement dont les futurs adversaires de New York pourraient s’inspirer.

35 passes décisives sur 43 paniers

Cette utilisation de Towns s’inscrit dans la volonté générale de Mike Brown : faire circuler le ballon plus vite que la défense. Les Knicks ont terminé la rencontre avec 35 passes décisives sur leurs 43 paniers.

« Personne ne se déplace plus rapidement que le ballon », souligne l’entraîneur. « Ces 35 passes montrent la connexion du groupe, les sacrifices consentis et la volonté de partager. À la fin, nous cherchons à rendre le jeu plus facile pour nos coéquipiers. »

Mike Brown a également apprécié les progrès effectués après la pause. New York a perdu 12 ballons en première mi-temps, mais seulement sept durant la seconde, face à une équipe de Toronto très agressive sur les lignes de passe.

Les Knicks ont aussi atteint leur objectif de 20 ressorties de balle vers l’extérieur après avoir attiré l’aide dans la raquette. OG Anunoby et ses partenaires ont obtenu des tirs ouverts, même si l’adresse n’a pas toujours suivi.

« Je me moquais presque du score », assure Mike Brown. « J’étais surtout heureux de voir notre groupe jouer comme il faut. »

L’entraîneur a aussi souligné l’apport d’Andre Drummond, auteur de 7 points, 10 rebonds et 4 passes décisives en sortie de banc. Son travail sur les écrans et ses coupes vers le cercle ont obligé Toronto à modifier ses associations défensives.

« Nous avons besoin qu’Andre pose des écrans, roule vers le cercle et mette la pression sur l’adversaire », poursuit Mike Brown. « Lorsqu’une équipe change sur les écrans, il peut attaquer le rebond. Défensivement, il doit surtout rester grand et protéger le cercle en jouant verticalement. »

Une répétition réussie avant Philadelphie

Pour Karl-Anthony Towns, cette sortie a constitué sa prestation la plus complète de la présaison. Elle intervient alors que les discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat restent en suspens.

Le principal intéressé assure toutefois se sentir prêt. « Je me sens vraiment très bien », a-t-il expliqué après la rencontre. « C’était une bonne répétition générale. Nous avons encore beaucoup de choses à travailler, mais c’était une bonne façon de terminer la présaison. »

New York retrouvera Philadelphie mardi pour l’ouverture de la saison et la cérémonie célébrant son titre. Josh Hart, absent contre Toronto en raison d’une douleur à la cheville droite, devrait d’ailleurs pouvoir tenir sa place.