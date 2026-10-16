Grâce à Karl-Anthony Towns, les Knicks évitent le zéro pointé

Après quatre défaites consécutives et une lourde correction subie deux jours plus tôt à Toronto, New York voulait terminer sa préparation sur une note positive. Mike Brown a donc aligné ses principaux titulaires, à l’exception de Josh Hart, remplacé dans le cinq par Mohamed Diawara.

En face, les Raptors ont également présenté leur équipe type avec Immanuel Quickley, RJ Barrett, Scottie Barnes, Kawhi Leonard et Jakob Poeltl. De quoi offrir une dernière répétition bien plus représentative avant le début de la saison régulière.

Karl-Anthony Towns à la baguette

Les Knicks ont parfaitement lancé la rencontre grâce à l’entente entre Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Les deux All-Stars ont multiplié les « give-and-go », et l’intérieur affichait déjà 5 points, 5 rebonds et 6 passes au moment de rejoindre le banc en fin de premier quart-temps.

Scottie Barnes a répondu en réussissant ses quatre premiers tirs pour inscrire rapidement neuf points. Les défenses ont souffert dans une entame très offensive, chaque équipe dépassant les 60% de réussite à mi-parcours du premier acte.

Mohamed Diawara a trouvé la cible dans le corner, puis Miles McBride a inscrit trois paniers à 3-points en quatre minutes. New York a ainsi viré en tête après douze minutes (35-32).

Les pertes de balle maintiennent Toronto en vie

Andre Drummond a parfaitement rempli son rôle en sortie de banc avec sept rebonds en sept minutes, un hook et un panier sur rebond offensif. Landry Shamet s’est également distingué en interceptant un ballon avant de servir Jordan Clarkson en transition.

Relégués à dix longueurs, les Raptors ont réagi par leur défense. Jamal Shead et Jamison Battle ont sanctionné derrière l’arc, tandis que Collin Murray-Boyles a intercepté deux passes de Jalen Brunson. Les Knicks ont ainsi cumulé 12 pertes de balle en première mi-temps.

New York a néanmoins rejoint les vestiaires avec cinq points d’avance (63-58), porté par Mikal Bridges. Auteur de 14 points à 6/8 au tir et de deux contres, l’ailier a notamment repoussé la tentative de RJ Barrett au buzzer. Scottie Barnes comptait déjà 15 points pour Toronto.

Jalen Brunson remet de l’ordre

Les Raptors ont profité d’un retour des vestiaires brouillon des Knicks pour reprendre les commandes (66-69). Kawhi Leonard, Immanuel Quickley, RJ Barrett et Collin Murray-Boyles ont tous participé au renversement, tandis qu’OG Anunoby a confirmé ses difficultés au tir.

Mike Brown a alors prolongé les minutes de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Le meneur a répondu avec sept points et deux passes décisives pour alimenter un 9-0. Pacôme Dadiet a fait preuve d’opportunisme, puis Towns a redonné l’avantage aux siens derrière l’arc.

Porté par un 19-5, conclu par le premier panier d’Anunoby après sept échecs, New York a repris huit longueurs d’avance avant le dernier quart-temps (87-79).

Les deux Tyler concluent la soirée

Jose Alvarado et Andre Drummond ont entretenu l’écart au début du dernier acte, avec notamment un « finger roll » du pivot. Mais Scottie Barnes a relancé Toronto et permis aux visiteurs de revenir à égalité grâce à un 8-0.

Pas question pour Mike Brown de terminer la présaison sans victoire : l’entraîneur a rappelé Brunson, Towns et Diawara à un peu plus de huit minutes du terme. Malgré les réponses des anciens Knicks RJ Barrett et Immanuel Quickley, New York a conservé les commandes.

Towns a quitté le parquet à 5 minutes de la fin avec 13 points, 15 rebonds et 9 passes décisives. Les réservistes ont ensuite dû terminer le travail. Jaden Bradley a égalisé à 117-117 dans la dernière minute, mais Tyler Kolek et Tyler Nickel ont inscrit les cinq derniers points des Knicks, dont un panier décisif derrière l’arc pour Kolek.

New York s’impose finalement 122-120 et évite de boucler sa présaison avec un bilan vierge.