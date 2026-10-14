Les Knicks humiliés par Toronto (-50) et Kawhi Leonard

Soir de fête à la Scotiabank cette nuit, et pour cause, puisque Kawhi Leonard effectuait son grand retour sous le maillot des Raptors ! Le temps d’une mi-temps, « The Klaw » a été ovationné à chaque occasion, et n’a pas manqué de rendre aux fans venus pour le voir face à l’équipe B des Knicks, en back-to-back et donc sans ses titulaires, laissés au repos. En l’espace de 17 minutes en première mi-temps, le vétéran a noirci la feuille, rendant 21 points à 6/12 au tir dont 4/8 à 3-points, 5 rebonds et 2 interceptions !

En face, les Knicks privés de leurs titulaires ont souffert de la comparaison, et ont vu leur adversaire du soir s’envoler au score par vagues incessantes. Le public a été à l’affut du moindre geste positif de Kawhi Leonard pour se manifester, comme sur sa première interception, son premier tir à 3-points puis son jumpshot ligne de fond pour boucler un 10-0 (15-4). A ses côtés, Scottie Barnes n’a pas chômé, scorant 15 points dans le seul premier acte pour reléguer les New Yorkais à -20 après seulement un quart-temps (42-22).

Kawhi Leonard est monté en régime en assénant un nouveau 3-points dans le corner, puis un autre dans le corner opposé, avec un petit rebond sur la planche et le cercle, comme un clin d’oeil du destin pour rappeler son tir décisif dans le Game 7 de la demi-finale de conférence en 2019 face aux Sixers (52-24). RJ Barrett et Colin Murray-Boyles ont apporté leurs relais et Kawhi Leonard a réussi à finir fort, sans doute conscient qu’il ne jouerait pas la deuxième mi-temps. Résultat, Toronto a viré à +39 à la pause (86-47) !

Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara se montrent

A leur tour, les titulaires des Raptors ont progressivement rejoint Kawhi Leonard, mais d’autres ont pris le relais, comme Ja’Kobe Walter mais aussi un Collin Murray-Boyles qui a impressionné, terminant à 19 points à 7/7 au tir dont 2/2 de loin, ce qui a donné lieu à un beau combat à distance face à James Wiseman (18 points, 10 rebonds). Derrière l’ex pivot des Warriors, les deux « frenchies » Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara en ont également profité pour se montrer.

Pâcome Dadiet a confirmé après sa sortie intéressante la veille avec 10 points et 1 passe décisive en 18 minutes. Celle-ci fut par ailleurs à destination de Mohamed Diawara, à 3-points. Après de premières sorties pour le moins discrètes, Mohamed Diawara s’est bien repris sur ce match, par son activité des deux côtés du terrain et ses 13 points à 3/7 de loin et 3 rebonds.

Les deux équipes se retrouveront à New York ce jeudi et la donne pourrait bien être différente avec le retour des titulaires côté Knicks, tandis que Kawhi Leonard pourrait être ménagé afin de pouvoir jouer à Detroit le lendemain…