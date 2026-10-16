30 jours/30 équipes : Minnesota Timberwolves

Après deux apparitions consécutives en finale de conférence, tout près de la dernière marche, les Wolves ont vécu leur premier véritable coup d’arrêt de l’ère Chris Finch la saison dernière, sortis en six manches dès le deuxième tour par la jeunesse et la fougue des Spurs de Victor Wembanyama, en route pour leurs premières Finales. Cette déception a laissé des traces dans le Minnesota et les Wolves ont pris des décisions drastiques en conséquence.

Exit le vétéran Mike Conley, Julius Randle et Naz Reid, qui faisaient la force du secteur intérieur mais qui faisaient aussi doublon, et bienvenue à LaMelo Ball, le showman All-Star des Hornets qui débarque chez les Loups aux dents longues, avec la mission de créer plus de danger offensif aux côtés de la superstar locale, Anthony Edwards. Les deux arrières ont le même âge et semblent déjà s’entendre comme larrons en foire.

Ralenti par d’incessantes prises à deux et probablement fatigué de devoir porter l’essentiel du fardeau offensif, Anthony Edwards doit ainsi obtenir du soutien avec LaMelo Ball, mais aussi Jonathan Kuminga et Ayo Dosunmu. En l’occurrence, l’arrière champion olympique a shooté à quasiment 50% (49,6%) sur ses 3-points en réception de passe. Problème : ce type de tirs en « catch-and-shoot » n’a représenté que 27% de ses tentatives à 3-points, soit à peine plus d’une sur quatre ! D’où l’importance d’un Ball qui peut abreuver Edwards de bons ballons et le soulager physiquement, ainsi que mentalement…

Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut pas dire que Tim Connelly, le président des opérations basket des Wolves, ne voit pas grand ! Après la tentative de Twin Towers avec Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, voilà que Minnesota associe son destin à celui de LaMelo Ball, un meneur aussi talentueux que frustrant depuis son arrivée en NBA.

Sera-t-il le bon lieutenant pour accompagner Anthony Edwards jusqu’en Finale NBA, le seul objectif qu’il reste à cet effectif de Minny qui a déjà connu les finales de conférence deux ans de suite, en 2024 et 2025 ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : LaMelo Ball, Jonathan Kuminga, Trey Lyles, Cody Williams, Isaiah Evans (Draft)

Prolongations : Ayo Dosunmu, Bones Hyland, Jaylen Clark

Départs : Julius Randle, Naz Reid, Mike Conley Jr, Kyle Anderson

LE JOUEUR À SUIVRE : LaMelo Ball

Après six saisons sans la moindre apparition en playoffs avec les Hornets, LaMelo Ball est à la croisée des chemins dans sa jeune carrière. Si le meneur de 25 ans est une machine à stats (21 points, 7 passes et 6 rebonds de moyenne en carrière) et une usine à highlights avérée (Rookie de l’Année en 2021, All-Star en 2022), il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait être un leader dans une équipe qui gagne. Pire, il traîne une réputation de joueur très fragile physiquement, avec de trop nombreux matchs manqués depuis ses débuts en NBA.

Pas plus expansif que ça sur son transfert surprise dans le Minnesota lors du media day, il semble déjà dans sa bulle de saison. Admiratif de ses nouveaux coéquipiers, au service desquels il s’est déjà mis lors des scrimmages de rentrée, le meneur se sent déjà comme un poisson dans l’eau dans l’État aux 10 000 lacs. Et il y a même ce petit air de folie à Minny, comme celui qui traînait avec le duo fugace formé par Stephon Marbury et Kevin Garnett, deux jeunots dans une équipe passée de moribonde à spectaculaire.

Avec son jeu tout en relance et en prises de risques, LaMelo Ball a le profil idéal pour dynamiser, et même dynamiter, l’attaque des Wolves qui regorge de cibles au lob : Gobert, Beringer, McDaniels, Kuminga, Edwards…

Reste à voir s’il peut durer sur l’intégralité de la saison, et les playoffs qui s’ensuivent. Mais aussi s’il peut s’intégrer à une formation dont la réussite repose depuis plusieurs années sur une défense particulièrement exigeante.

Moyenne d’âge : 25,9 ans

Masse salariale : 213 millions de dollars (5e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Comme espéré, la paire Ball – Edwards carbure à plein régime bien avant la mi-saison et l’attaque des Wolves fait partie du Top 5 de la Ligue à l’efficacité offensive, avec un Edwards qui caracole en tête du classement des meilleurs scoreurs, complètement libéré par la venue de son nouveau meneur.

Jaden McDaniels poursuit sa belle progression statistique pour sa septième campagne à Minnesota, et parvient toujours à assumer ses tâches défensives dantesques soir après soir. Point fort de la franchise depuis l’arrivée de Rudy Gobert, la défense des Wolves demeure parmi les plus solides de NBA, malgré l’intégration de LaMelo Ball, ce qui permet à Minny de naviguer dans le trio de tête de la conférence Ouest.

Alors que Jonathan Kuminga trouve graduellement ses marques dans la hiérarchie de sa nouvelle meute, la bonne nouvelle vient d’un retour peu après la mi-saison de Donte DiVincenzo, qui ajoute une arme supplémentaire au banc déjà performant, avec Ayo Dosunmu et les cols bleus Shannon et Clark, à l’orée des playoffs.

Parmi eux, Joan Beringer justifie les espoirs placés en lui en grappillant des minutes dans la rotation de son compatriote et mentor, Rudy Gobert, potentiellement en course pour un cinquième titre, record, de DPOY.

Avec davantage de solutions offensives et une défense toujours aussi redoutable, Minnesota franchit enfin le cap qui lui échappait depuis deux ans en playoffs. Pour Anthony Edwards, le rêve d’une première Finale NBA devient réalité, avec la possibilité de ramener le premier titre de l’histoire de la franchise !

LE PIRE SCÉNARIO

Le pire scénario est simple : c’est une grosse blessure de LaMelo Ball. Une possibilité réelle tant le talentueux meneur a malheureusement souvent dû fréquenter l’infirmerie dans sa carrière (entre 2022 et 2025 surtout), bien souvent à cause de sa cheville et de son poignet droits, opérés depuis.

Sans sa recrue majeure, Minnesota ferait forcément grise mine, même si cela offrirait des opportunités inattendues à des joueurs comme Dosunmu, Shannon ou Cody Williams, récupéré en douce à Utah. Avec Ball, les Wolves font un pari qu’ils savent risqué, mais pour décrocher le gros lot, il faut parfois faire tapis. Ce qui est le cas dans le Minnesota, sans véritable plan B, avec la cinquième plus grosse masse salariale de NBA.

Un autre problème potentiel concerne l’intégration de Jonathan Kuminga dans le collectif à reformer des Wolves. Jamais trop à l’aise avec son rôle à Golden State, davantage mis en avant pour sa courte pige à Atlanta, il va devoir apprendre à accepter sa place (quatrième a priori) sur le totem du Minnesota. Sur ce début de saison, camp et présaison réunis, ça semble prendre la bonne direction mais la saison est longue, et parsemée d’embûches.

Sans oublier les interrogations défensives autour de LaMelo Ball, qui risque d’être régulièrement ciblé par les attaques adverses. À McDaniels et Gobert de compenser ses éventuelles lacunes, au risque de déséquilibrer une défense qui a longtemps fait la force des Wolves.

Sur le papier, le banc n’est pas trop rassurant non plus, avec peu de scoreurs confirmés parmi les Shannon, Beringer, Clark, Williams, le rookie Evans, voire Hyland, assez inconstant avec son petit gabarit. L’essentiel du fardeau semble dévolu au seul Dosunmu, qui aura probablement besoin d’aide si les Wolves veulent voyager (c’est-à-dire gagner à l’extérieur) dans cette saison qui se doit d’être un marathon pour être réussie.

Et si LaMelo Ball ne tient pas physiquement, ou si son association avec Anthony Edwards ne produit pas les résultats escomptés, Minnesota pourrait très vite déchanter, avec le sentiment d’avoir sacrifié sa profondeur d’effectif sans véritablement se rapprocher du titre. Voire même en s’en éloignant…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – Rockets 4 – Nuggets 3 – Wolves 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – Raptors 4 – Celtics 3 – Cavaliers 2 – … 1 – …