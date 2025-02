Stats & Highlights | Les Nuggets et le Thunder donnent la fessée

Pendant que tous les regards étaient braqués sur les débuts de Luka Doncic avec les Lakers, le Thunder et les Nuggets ont expédié les affaires courantes. Face à des Pelicans déjà tournés vers la Draft, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers signent un record de franchise avec 27 paniers à 3-points pour une victoire 137-101. Le plus fort, c’est qu’ils sont 11 à inscrire au moins un panier primé, tandis que SGA inscrit 31 points en trois quart-temps.

Adversaire numéro un de Shai Gilgeous-Alexander dans la course au MVP, Nikola Jokic ne joue également que trois quart-temps, et face aux Blazers, il cumule 40 points, 7 rebonds, 8 passes et 3 interceptions.

S’il ne joue que trois quart-temps, c’est parce que les Nuggets ont aussi vécu une soirée plutôt tranquille avec une victoire 146-117. Menés de 22 points à la mi-temps, les partenaires de Donovan Clingan avaient recollé au score (78-71) dans le 3e quart-temps, avant que Denver se fâche pour signer une 7e victoire de suite.

Diabate et Salaun se montrent

Avec 18 et 12 points de ses recrues, Caris LeVert et Terence Mann, les Hawks s’imposent 112-106 à Orlando. C’est la 4e victoire en cinq matches des partenaires de Trae Young, face à un Magic qui reste sur 12 revers en 17 matches. Même maladroit, Young donne le coup de collier dans le 4e quart-temps pour répondre aux 65 points du duo Wagner-Banchero.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Hornets puisque LaMelo Ball est sorti sur blessure face aux Nets. Malgré les 21 points et 10 rebonds de Moussa Diabate, et les 16 points de Tidjane Salaün, Charlotte s’incline 97-89 à Brooklyn. C’est la 5e victoire en six matches pour les partenaires de Nic Claxton (16 points).

Enfin, la rencontre à suspense de la soirée est à trouver du côté de Dallas avec la victoire après prolongation des Kings. Un succès d’un petit point (129-128) signé, évidemment, DeMar DeRozan, auteur de 42 points dont le « floater » de la gagne. Côté Dallas, Daniel Gafford rejoint Anthony Davis à l’infirmerie après une blessure au genou…

Oklahoma City – New Orleans : 137-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 128 MIN 107 ORL 106 ATL 112 WAS 121 SAS 131 BRO 97 CHA 89 MIA 85 BOS 103 MIL 111 GSW 125 OKC 137 NOR 101 DAL 128 SAC 129 DEN 146 POR 117 LAL 132 UTH 113

Denver – Portland : 146-117

Brooklyn – Charlotte : 97-89

Dallas – Sacramento : 128-129 (a.p)

Orlando – Atlanta : 106-112

