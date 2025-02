Le duo Wembanyama – Fox sauve les Spurs chez les Wizards

Les Spurs ont évité une nouvelle sortie de route : chez les Wizards, les partenaires de Victor Wembanyama ont assuré l’essentiel en s’imposant 131 à 121. Les hommes de Mitch Johnson ont toutefois eu beaucoup de mal à se défaire d’une valeureuse équipe de Washington DC.

Comptant 18 points d’avance dès le premier quart-temps (35-17), les Texans ont été incapables de faire les efforts sur la durée, même quand ils semblaient être en mesure de prendre l’ascendant sur la rencontre, à fin de troisième quart-temps. Sans intensité et désordonnés, les protégés d’Alamo City ont parfois semblé totalement hors du coup, laissant les Wizards – Tristan Vukcevic (18 points) et Justin Champagnie (17 points) en premier lieu – prendre confiance. Les pertes de balle hasardeuses de Keldon Johnson et le manque de fond de jeu offensif ont maintenu les Wizards dans le coup jusque dans les dernières minutes.

Un 12e match à 30 points ou plus pour « Wemby » cette saison

Jusqu’au bout, les Spurs ont ainsi dû s’employer pour faire pencher la balance de leur côté. Emmené par un Jeremy Sochan très solide en défense, San Antonio s’en est remis à sa nouvelle doublette Victor Wembanyama (31 points) – De’Aaron Fox (30 points), qui a inscrit 22 des 31 points des Spurs dans le dernier quart-temps.

« Wemby », pas au meilleur de sa forme sur ce « Rodeo Road Trip », a commencé par un joli 4/4 derrière l’arc, avant de signer une solide prestation (31 points à 12/21 aux tirs dont 5/8 à 3-points, 15 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres en 38 minutes de jeu). Pas toujours bien servi, souvent oublié par ses coéquipiers, la star des Spurs a toutefois atteint la barre des 30 points pour la 12e fois cette saison.

Revanchards après les 50 points de « Wemby » en novembre dernier lors de la victoire texane au Frost Bank Center (139-130), les Wizards, privés d’Alexandre Sarr, touché à la cheville gauche, ont vendu chèrement leur peau. Les neufs joueurs entrés en jeu ont, en effet, tous inscrit au moins 10 points.

Toujours détendeurs du plus mauvais bilan de la Grande Ligue (9 victoires – 44 défaites), les Wizards concèdent une troisième défaite de rang, avant d’accueillir les Pacers, dans la nuit du 12 au 13 février.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Spurs déjà assurés de faire mieux que la saison dernière. Si l’objectif du « play-in » s’éloigne au fur et à mesure qu’ils enchainent les défaites dans ce « Rodeo Road Trip », les Texans ont signé leur 23e victoire de la saison, en 51 matchs. Dépassant ainsi les 22 victoires en 82 matchs acquises l’an dernier pour la première année du projet de reconstruction autour de « Wemby ».

— Bilal Coulibaly claque un gros dunk sur Victor Wembanyama. Le sourire jusqu’aux oreilles, « B.C. » (10 points) a signé l’action de la soirée en « postérisant » son ancien coéquipier aux Mets 92.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.