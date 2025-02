Les Warriors enchaînent derrière les 38 points de Stephen Curry

Le début de match se transforme rapidement en un duel entre Stephen Curry et Damian Lillard. Le Warrior démarre la rencontre avec 11 points à 3/4 à trois points pour mettre Golden State devant, mais le Buck lui répond avec 10 points pour garder Milwaukee dans le coup (29-27).

Buddy Hield (16 points, 7 rebonds) et Brandin Podziemski (9 points, 9 rebonds) donnent cependant sept points d’avance aux Warriors, mais Damian Lillard ramène de nouveau son équipe (43-39). Hield en rajoute une couche pour mettre les Warriors à +9, mais ce sont cette fois deux tirs primés de Taurean Prince (19 points, 5/7 à 3-points) qui gardent les Bucks au contact (50-46). Milwaukee passe alors en zone mais la patience et la lecture du jeu de Jimmy Butler (20 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) et de Draymond Green (6 points, 5 passes, 5 interceptions) permettent à Golden State de rentrer aux vestiaires avec sept unités d’avance (58-51).

Stephen Curry en rajoute une couche en début de deuxième mi-temps mais une faute technique à l’encontre de Draymond Green change la physionomie du match.

Deuxième victoire avec Jimmy Butler

Damian Lillard, Bobby Portis, et A.J. Green lancent l’assaut des Bucks qui reprennent l’avantage (75-74). Le réveil de Jimmy Butler, jusqu’ici maladroit, et les pertes de balles de Milwaukee permettent cependant à Golden State de repartir de l’avant. Ils finissent la période sur un 6-0 pour virer de nouveau en tête (89-83).

Jusqu’ici discret, Kyle Kuzma (21 points, 6 rebonds) montre le bout de son nez en attaquant le cercle mais sa maladresse aux lancers francs limite le bon passage des Bucks qui reviennent tout de même à -2 (92-90). Alors que Damian Lillard est trop esseulé, ce sont les autres Warriors qui font alors la différence.

Quinten Post marque 10 points en trois minutes, dont trois 3-points, et Stephen Curry vient l’imiter pour terminer un 20-4 qui met Milwaukee K.O. (112-94) !

Un dernier tir primé de Stephen Curry vient clôturer cette deuxième victoire de suite des Warriors depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Les Bucks essaieront de relever la tête avant le All-Star Game, toujours sans Giannis Antetokounmpo.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors jouent la carte de la vitesse. Face à des Bucks orphelins de Giannis Antetokounmpo mais toujours imposants, Steve Kerr avait décidé de jouer « petit » avec Draymond Green en pivot et Moses Moody titulaire. Son choix a été payant. Les Warriors ont imposé leur rythme dès le début du match et ont utilisé leur avantage de rapidité pour être partout en défense et voler 16 ballons.

– Stephen Curry fête son 1 000e match de saison régulière avec la manière. Après avoir marqué 34 points à Chicago, il a enchainé avec 38 points à 50% de réussite dans un duel de pistoleros face à Damian Lillard. Agressif depuis le transfert pour Jimmy Butler, il semble avoir trouvé un second souffle, comme le reste de son équipe.

– Trop esseulé, Damian Lillard perd dix ballons. Sans Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard doit tout faire en attaque. Il a la responsabilité d’assurer le scoring mais également de créer pour tous ses coéquipiers. Après ses 43 points de la veille contre Philadelphie, il a enchainé avec 38 points à 12/20 aux tirs mais la défense agressive de Golden State l’a forcé à faire de nombreuses erreurs. L’ancien Blazer a perdu 10 ballons cette nuit, son « record » en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.