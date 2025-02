Le meneur/arrière du Thunder et le pivot des Nuggets ont ainsi pris le large sur leurs concurrents. Giannis Antetokounmpo compile ainsi de très belles statistiques mais les Bucks sont trop inconstants et fragiles pour lui permettre de vraiment se mêler à la course. Du côté des Cavaliers, c’est le collectif qui fait la différence alors que les Celtics sont trop fébriles pour faire de Jayson Tatum un candidat réaliste…

Shai Gilgeous-Alexander, la saison ou jamais ?

Quels sont donc les arguments en faveur de Shai Gilgeous-Alexander ? Le plus fort est sans doute qu’il réalise exactement ce qu’on demande à un MVP cette saison. Il est le patron incontesté d’un Thunder qui est largement la meilleure équipe de sa conférence, malgré la perte de Chet Holmgren, et il pèse des deux cotés du terrain.

Il a aussi réussi quelques performances de choix pour solidifier sa candidature, notamment lors de la leçon donnée aux Cavaliers et il est surtout la locomotive d’un groupe constitué avant tout de soldats à ses côtés.

Certes, Jalen Williams va l’accompagner au ALl-Star Game cette saison, mais l’ailier a perdu en efficacité. Ce n’est pas le cas de « SGA », qui écœure soir après soir ses adversaires avec sa panoplie de feintes et sa capacité à aller au cercle, sanctionner à mi-distance ou récupérer des lancers-francs. On dit que les grands joueurs surprennent constamment les défenseurs tandis qu’on sait ce que vont faire les très grands joueurs, sans parvenir à les arrêter. Clairement, cette saison, Shai Gilgeous-Alexander est dans la case des très grands joueurs…

Nikola Jokic, prime au meilleur joueur du monde ?

Pour Nikola Jokic, les arguments sont les mêmes que ceux de ses trois premiers trophées de MVP. Le Serbe est sans doute le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, et sans aucun doute le plus « valuable » de NBA.

Alors qu’il tourne en triple-double de moyenne, il porte son équipe à bout de bras, avec un Jamal Murray qui n’a que très récemment lancé sa saison, et un « supporting cast » limité, et parfois frustrant, à l’image de Michael Porter Jr. Si Denver est dans le Top 4 de l’Ouest, c’est en très grande partie parce que Nikola Jokic est là.

Si on prend le terme de « MVP » au pied de la lettre, le « Joker » est donc bien peut-être le joueur le plus « précieux » pour son équipe, car les Nuggets ne gagneraient sans doute pas beaucoup de matchs sans lui…

Néanmoins, entre la « fatigue » des votants, qui auront peut-être envie de récompenser une autre campagne d’exception, et les limites défensives des Nuggets, que Nikola Jokic ne compense d’ailleurs pas, la dynamique actuelle penche pour Shai Gilgeous-Alexander, comme sa cote de plus en plus basse chez les bookmakers l’indique.

COURSE AU MVP 2025 : NOTRE TOP 5

1 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 37 victoires, 9 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 45 disputés sur 46 possibles.

Stats : 32.5 pts, 5.2 reb, 6.0 pads, 2.0 int, 1.0 ctr et 2.7 pdb en 35 min.

Pourcentages : 53% au shoot, dont 35% à 3-points, et 90% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 29 victoires, 19 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 42 disputés sur 48 possibles.

Stats : 29.6 pts, 12.8 reb, 10.1 pads, 1.8 int, 0.6 ctr et 3.2 pdb en 36 min.

Pourcentages : 57% au shoot, dont 48% à 3-points, et 81% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 26 victoires, 20 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 40 disputés sur 46 possibles.

Stats : 31.8 pts, 12.2 reb, 5.9 pads, 0.8 int, 1.3 ctr et 3.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% au shoot, dont 14% à 3-points, et 58% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 34 victoires, 15 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 46 disputés sur 49 possibles.

Stats : 26.7 pts, 8.9 reb, 5.5 pads, 1.2 int, 0.5 ctr et 2.9 pdb en 36 min.

Pourcentages : 45% au shoot, dont 35% à 3-points, et 80% aux lancers.

5 – Karl-Anthony Towns (Knicks)

Bilan : 32 victoires, 16 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 43 disputés sur 48 possibles.

Stats : 24.6 pts, 13.7 reb, 3.4 pads, 1.0 int, 0.9 ctr et 2.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 54% au shoot, dont 42% à 3-points, et 84% aux lancers.