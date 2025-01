La course au MVP | Shai Gilgeous-Alexander arrive à maturité

La nouvelle année vient à peine de démarrer qu’il est temps de dresser un nouvel état des lieux de notre traditionnelle Course au MVP qui, à l’approche de la mi-saison, change de leader.

Ainsi, ce n’est plus Nikola Jokic qui a nos faveurs mais Shai Gilgeous-Alexander, car avec ses statistiques « Jordan-esques » et ses plus de 80% de victoires avec le Thunder, il nous paraissait juste impossible de ne pas le placer au sommet du podium.

Dans les pas de Michael Jordan et Dwyane Wade

Récemment élu « Joueur de la semaine » et « Joueur du mois » à l’Ouest, le Canadien est en pleine bourre, alignant les sorties à plus de 35 points depuis la blessure de Chet Holmgren. Généralement autour de la tranche des 30-35 points, l’ultra régulier et métronomique « SGA » se permet carrément de passer plus souvent au-dessus des 40 points (en créant, aussi, plus de 6 passes par soir) !

Le tout en possédant toujours une efficacité maximale (53% au tir, 36% à 3-points et 89% aux lancers-francs…), afin de renforcer davantage sa candidature qui, contrairement à celle de certains de ses rivaux, ne souffre pas d’une quelconque fragilité en défense (2.0 interceptions et 1.1 contre)…

Et quand on se penche sur les joueurs qui sont, un jour, parvenus à boucler une saison à minimum 30 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne, on constate qu’ils ne sont que… deux à l’avoir fait. En l’occurrence, il s’agit de Michael Jordan (par trois fois en 1987, 1988 puis 1991) et Dwyane Wade (en 2009).

Le futur successeur de Steve Nash ?

Avec ses 31.2 points, 5.4 rebonds, 6.1 passes, 2.0 interceptions et 1.1 contre, Shai Gilgeous-Alexander est donc parti sur les bases d’une saison rare, d’autant qu’il a pour lui d’être encore plus efficace au shoot que « MJ » et « Flash » avec ses 58% à « l’effective field goal percentage (eFG%) » et, surtout, ses 64% au « true shooting percentage (TS%) ».

Bientôt vingt ans après le premier des deux sacres consécutifs de Steve Nash, un autre Canadien pourrait donc s’imposer comme le meilleur joueur de la ligue, même si un Serbe et un Grec, voire un Américain ou un Dominicain, entendent bien l’en empêcher.

En l’état, il semble que seul Nikola Jokic ait le profil du trouble-fête, car son niveau de jeu est époustouflant et il est unanimement (ou presque) considéré comme le meilleur basketteur de la planète. Mais le bilan peut lui jouer des tours, ainsi que cette fameuse « narrative » qui, depuis quelques semaines, penche en faveur de Shai Gilgeous-Alexander.

COURSE AU MVP 2025 : NOTRE TOP 5

1 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 29 victoires, 5 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 34 disputés sur 34 possibles.

Stats : 31.2 pts, 5.4 reb, 6.1 pads, 2.0 int, 1.1 ctr et 2.6 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% au shoot, dont 36% à 3-points, et 89% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 19 victoires, 14 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 30 disputés sur 33 possibles.

Stats : 31.0 pts, 13.2 reb, 9.7 pads, 1.7 int, 0.6 ctr et 3.3 pdb en 37 min.

Pourcentages : 55% au shoot, dont 48% à 3-points, et 81% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 17 victoires, 15 défaites – 5e à l’Est.

Matchs : 26 disputés sur 32 possibles.

Stats : 32.4 pts, 11.7 reb, 6.0 pads, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.3 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% au shoot, dont 22% à 3-points, et 60% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 26 victoires, 9 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 32 disputés sur 35 possibles.

Stats : 28.2 pts, 9.4 reb, 5.6 pads, 1.3 int, 0.4 ctr et 2.8 pdb en 36 min.

Pourcentages : 46% au shoot, dont 37% à 3-points, et 80% aux lancers.

5 – Karl-Anthony Towns (Knicks)

Bilan : 24 victoires, 11 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 33 disputés sur 35 possibles.

Stats : 24.7 pts, 14.0 reb, 3.3 pads, 0.9 int, 0.9 ctr et 2.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 55% au shoot, dont 44% à 3-points, et 83% aux lancers.

LEXIQUE

Effective field goal percentage (eFG%) : équation permettant de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en compte le fait qu’un tir à 3-points rapporte 1.5 fois plus de points qu’un tir à 2-points. La formule de calcul est la suivante : eFG% = ([tirs réussis + 0.5 * tirs à 3-points réussis] / tirs tentés) * 100.

True shooting percentage (TS%) : comme l’effective field goal percentage, cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant cette fois-ci en considération les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.