Joueurs de la semaine | Shai Gilgeous-Alexander ouvre son compteur cette saison

Pour la première fois depuis quasiment un an (janvier 2024), ce qui a de quoi étonner, Shai Gilgeous-Alexander est nommé « Joueur de la semaine » dans la conférence Ouest.

Tout sauf surprenant quand on sait que le patron du Thunder a tourné à… 35.8 points, 6.5 rebonds, 6.0 passes, 2.5 contres et 1.8 interception de moyenne sur quatre matchs (quatre victoires) ! Le tout à 63% au tir, 41% à 3-points et 97% aux lancers-francs… C’est la 5e fois qu’il remporte ce trophée, et il apparaît, match après match, comme le principal adversaire de Nikola Jokic dans la course au MVP. La première place du Thunder, qui reste sur 11 victoires de suite en saison régulière, devrait peser au moment des votes.

Pour l’accompagner, c’est Tyrese Maxey qui est choisi par la NBA dans la conférence Est. On aurait pu imaginer un joueur des Hawks, mais c’est donc l’arrière des Sixers qui décroche les honneurs pour la deuxième fois de sa carrière grâce à ses 32.3 points, 8.7 passes, 4.7 rebonds et 2.7 interceptions de moyenne (à 47% au shoot, dont 39% à 3-points, et 86% aux lancers-francs). Pour trois victoires en trois matchs.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 31 35 52.3 34.4 88.2 0.8 4.8 5.6 6.2 2.2 1.9 2.7 1.2 31.0 Total 417 33 49.9 34.8 85.5 0.7 4.1 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 23 37 42.0 33.9 82.6 0.2 3.5 3.7 5.4 2.3 2.0 2.2 0.4 26.0 Total 289 31 46.2 38.8 85.8 0.3 2.6 3.0 4.2 2.0 0.9 1.3 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.