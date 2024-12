Le MVP de la nuit | L’infatigable Shai Gilgeous-Alexander

Deuxième des votes pour le MVP 2024, Shai Gilgeous-Alexander apparaît aujourd’hui comme le seul capable d’empêcher Nikola Jokic de signer un nouveau doublé. Le Serbe de Denver réalise une saison exceptionnelle, mais l’arrière du Thunder aussi, et cette nuit, il a encore fait forte impression avec 35 points, 6 rebonds et 7 passes dans la large victoire face aux Grizzlies, 2e de la conférence Ouest. Très adroit (14 sur 19 aux tirs), il signe son 3e match d’affilée à 35 points et plus, et il s’est même permis d’ajouter 4 contres ! Sous son impulsion, OKC signe le meilleur départ de son histoire avec 26 victoires pour 5 défaites.

Seul le scénario du match, avec une avance de 25 points à la pause, l’a empêché d’aller chercher la barre des 40 points, voire son record en carrière, bloqué à 45 unités. Mais Mark Daigneault sait très bien que ça ne sert à rien de donner des minutes inutiles, et il ne l’a laissé que 28 minutes sur le terrain.

SGA se nourrit de l’énergie du banc

« C’était le troisième match en quatre jours… Mais vous avez vu cette énergie chez lui, et les autres » souligne le coach du Thunder. « Défensivement, ils sont difficiles à contenir. Ils ont une manière de jouer qui est vraiment difficile à contrer. Et ce soir, je trouve que nous l’avons fait avec une grande volonté individuelle sur le ballon et une activité intense. Il n’y a vraiment pas de raccourci. Il faut être capable de défendre sans relâche contre leurs attaques du cercle, leurs tirs, et ils mettent beaucoup de pression sur vous pendant 48 minutes. Nos joueurs ont relevé ce défi ce soir avec une grande concentration et de l’énergie, à commencer par Shai. »

Cette énergie, on la retrouve dans les quatre contres, mais aussi cette balle perdue de Jack LaRavia qu’il provoque, avant de se tourner vers son banc pour partager sa rage…

« Ces gars sont vraiment investis dans le jeu, ils apportent beaucoup d’énergie, et ça m’aide énormément » répond-il à propos de cette séquence. « Parfois, quand tu es fatigué sur le terrain, l’énergie de tes coéquipiers, celle du public, l’énergie en général, t’aide presque à oublier la fatigue et à continuer à jouer malgré tout. Et c’est comme ça que je l’utilise. Ils font vraiment un excellent travail pour nous soutenir sur le terrain. Vous savez, je pense à Dillon et Jay Will… Ils n’ont pas beaucoup joué ce soir, mais ce sont de super coéquipiers. Et je m’appuie sur eux, c’est sûr. »

Et c’est pour cette raison, et parce que les joueurs du Thunder ne font qu’un, qu’ils sont collés à leur leader après chaque interview d’après-match.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 30 35 51.7 34.8 87.9 0.9 4.7 5.6 6.1 2.2 2.0 2.7 1.1 30.8 Total 416 33 49.8 34.8 85.4 0.7 4.1 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.