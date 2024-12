Le Thunder gifle violemment les Grizzlies !

Le choc de la conférence Ouest entre Oklahoma City et Memphis n’a pas eu lieu ! Plus que jamais maîtres de leur sujet, les hommes de Mark Daigneault ont surclassé des Grizzlies désorientés et trop amoindris, entre l’absence de Ja Morant, Marcus Smart mais aussi du trio Clarke-Edey-Aldama à l’intérieur.

Après un premier quart-temps équilibré, qui a un peu tourné au concours de tirs à 3-points (34-31), on pouvait s’attendre à ce que le Thunder peine à maintenir le rythme après avoir gagné et voyage la veille depuis Charlotte. Bien au contraire, c’est Memphis qui a reçu une véritable correction, se retrouvant dépassé des deux côtés du parquet pour aller jusqu’à encaisser 42 points en 12 minutes !

Après Aaron Wiggins et Jaylin Williams 24 heures plus tôt, ce sont cette fois Kenrich Williams et Ajay Mitchell qui ont fait office de facteurs X pour accompagner un Shai Gilgeous-Alexander déchaîné (23 de ses 35 points à la pause) sans oublier des lieutenants Jalen Williams et Isaiah Hartenstein toujours excellents.

L’écart a frôlé les 30 points peu avant la pause (74-45), mais les Grizzlies n’étaient pas au bout de leurs peines, OKC ayant mis la manière pour enfoncer le clou au retour des vestiaires. Aaron Wiggins et Jalen Williams ont montré la voie en martyrisant le cercle, inspirant ainsi SGA qui a poursuivi en allant claquer deux dunks à son tour !

Le leader du leader de la conférence Ouest a fini la même période sur le même ton, en délivrant un délice de passe pour le dunk d’Isaiah Hartenstein avant de s’offrir un « finger roll » pour ajouter deux points de plus au buzzer du troisième quart-temps (102-73).

Les locaux ont gardé le cap jusqu’au bout, entre les deux nouveaux dunks d’Isaiah Hartenstein et les 3-points du trio Joe- Jaylin Williams – Mitchell pour assurer le show. La fin de match aura tout juste permis à Yuki Kamawura de se dégourdir les jambes avec 10 points et 3 passes en dix minutes. A l’arrivée, OKC s’impose largement, 130-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC sur sa lancée. En « back-to-back » après un déplacement depuis l’autre côté des Etats-Unis, le Thunder a confirmé son statut, celui de meilleure équipe de la conférence Ouest et de meilleur bilan à domicile de toute la NBA, juste derrière Cleveland, avec 12 succès en 14 matchs au Paycom Center. Les voilà désormais à onze victoires de suite avec un dernier duel à venir face à Minnesota à domicile pour bien boucler l’année 2024.

– Encore un chef d’oeuvre pour SGA. Un poil moins dans le coup la veille à Charlotte, le meneur d’Oklahoma City a été étincelant cette nuit avec une prestation proche de la perfection, que ce soit dans son adresse au tir (14/19 pour 35 points !), sa création pour le reste de l’équipe et la justesse de ses choix pour une seule balle perdue à la clé contre 7 passes décisives… le tout en 28 minutes ! La classe…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.