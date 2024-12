La course au MVP | Nikola Jokic, toujours plus stratosphérique

Maintenant que la saison a commencé depuis un bon mois et que l’on arrive au premier quart de celle-ci, il est temps de dresser un premier état des lieux de notre traditionnelle course au MVP.

Un classement où l’on retrouve des habitués, comme Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander et Jayson Tatum, ainsi qu’un autre phénomène plus fragile en la personne de Anthony Davis, mais surtout un OVNI qui n’est autre que Nikola Jokic. Le tenant du titre, accessoirement.

Dans les pas de Bill Russell et LeBron James ?

Sacré en 2021, en 2022 et donc en 2024, l’intérieur de Denver a encore haussé son niveau de jeu et, aussi fou que cela puisse paraître, il signe ses records personnels au scoring (29.7), à la passe (10.6), à l’interception (1.5), au contre (0.9) et à l’adresse à 3-points (53%) ! Sans oublier au temps de jeu (37), preuve de son indispensabilité chez des Nuggets qui, pourtant, soufflent le chaud et le froid collectivement…

À ce rythme, et malgré le phénomène désavantageux du « voters fatigue » (soit la « fatigue des votants », qui pourraient se lasser), qui a parfois joué contre des légendes comme Michael Jordan ou LeBron James, il sera difficile de priver Nikola Jokic d’un quatrième trophée de MVP en cinq ans s’il continue ainsi. Une prouesse que seuls Bill Russell (1961, 1962, 1963, 1965) et LeBron James (2009, 2010, 2012, 2013) ont réalisé par le passé.

En plus de Bill Russell (5) et LeBron James (4), trois autres joueurs ont par ailleurs remporté au moins quatre titres de MVP : Kareem Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5) et Wilt Chamberlain (4). Un cercle « ultra select » que n’ont pas réussi à intégrer Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson, restés à trois trophées.

Concurrence en retrait mais à l’affût

Reste que plusieurs joueurs semblent avoir les épaules pour empêcher Nikola Jokic de repartir une nouvelle fois en juin avec la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

À commencer par Shai Gilgeous-Alexander et Jayson Tatum, établis comme le meilleur joueur de la meilleure équipe de l’Ouest et le meilleur joueur des champions en titre (qui ne sont qu’à un démarrage historique des Cavaliers de rester la meilleure équipe de la ligue).

Plus près du cercle, les chantiers de Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis ne passent pas inaperçus, mais les bilans de leurs franchises respectives leur jouent pour le moment des tours, par rapport à une concurrence à la fois féroce et intraitable.

Derrière, des profils comme Franz Wagner (Magic), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jalen Brunson (Knicks) ou encore Alperen Sengun (Rockets) sont à un « run » individuel et/ou collectif significatif de se retrouver dans le Top 5. À surveiller, également, les indéboulonnables LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Suns) et Stephen Curry (Warriors). Sans parler de Victor Wembanyama (Spurs), Domantas Sabonis (Kings) ou Luka Doncic (Mavericks).

COURSE AU MVP : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 10 victoires, 7 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 14 disputés sur 17 possibles.

Stats : 29.7 pts, 13.1 reb, 10.6 pads, 1.5 int, 0.9 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 57% au shoot, dont 53% à 3-points, et 83% aux lancers.

2 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 15 victoires, 4 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 19 disputés sur 19 possibles.

Stats : 29.8 pts, 5.3 reb, 6.6 pads, 1.7 int, 1.1 ctr et 2.8 pdb en 35 min.

Pourcentages : 50% au shoot, dont 34% à 3-points, et 86% aux lancers.

3 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 16 victoires, 3 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 19 disputés sur 19 possibles.

Stats : 28.7 pts, 8.5 reb, 5.8 pads, 1.4 int, 0.6 ctr et 2.8 pdb en 36 min.

Pourcentages : 46% au shoot, dont 38% à 3-points, et 80% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 10 victoires, 9 défaites – 6e à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 19 possibles.

Stats : 32.9 pts, 11.9 reb, 6.6 pads, 0.5 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% au shoot, dont 21% à 3-points, et 61% aux lancers.

5 – Anthony Davis (Lakers)

Bilan : 11 victoires, 8 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 18 disputés sur 19 possibles.

Stats : 28.4 pts, 11.6 reb, 3.4 pads, 1.3 int, 2.1 ctr et 2.0 pdb en 35 min.

Pourcentages : 56% au shoot, dont 36% à 3-points, et 78% aux lancers.