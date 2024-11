Docteur Denver et Mister Nuggets

Après 17 matches, les Nuggets pointent à la 7e place de la conférence Ouest, et même s’il n’y a encore rien d’alarmant, Mike Malone cherche des explications et des réponses. Pourquoi sa formation ne parvient pas à faire décoller sa saison, et quel est le point faible de l’équipe ? A priori, bonne nouvelle, le coach de Denver a identifié le problème : les premières mi-temps. Ou plus précisément, les huit minutes, à cheval sur les deux premiers quart-temps. Huit minutes jouées, le plus souvent, sans… Nikola Jokic.

« Nous en parlions l’autre jour, et je crois qu’il n’y a eu qu’une seule fois sur les 16 premiers matches de la saison où nous avons gagné les quatre dernières minutes du premier quart-temps et les quatre premières minutes du deuxième quart-temps », rapportait Mike Malone avant la rencontre face au Jazz. « C’était face Toronto à domicile. Mais dans tous les autres matches, nous avons perdu ces huit minutes, ce qui coïncide généralement avec l’absence de Nikola. »

Sauf que, ironie de l’histoire, lors de ce match à domicile face aux Raptors, Nikola Jokic n’était pas là…

« Six, huit minutes où tout s’écroule… »

Selon le Denver Post, les Nuggets pointent ainsi à la 29e place de la NBA sur le différentiel de points à la mi-temps. En revanche, Nikola Jokic et ses coéquipiers sont 2e sur le différentiel de points en deuxième mi-temps.

« Il y a donc beaucoup de soirs où je trouve que nous prenons un bon départ. Nous jouons bien. Et puis il y a cette période, cette période de quatre, six, huit minutes où tout s’écroule … Et la deuxième mi-temps, pour une raison ou une autre, est meilleure ».

Dans les chiffres, et avant la rencontre face au Jazz, les Nuggets affichent un différentiel négatif d’environ 7 points sur cette période de huit minutes. Et certains soirs, comme face aux Knicks cette semaine, l’écart peut atteindre les 16 points. Comment expliquer cette inconstance et ces trous d’air ?

« On continue d’avoir des cinq étranges, et les choses diffèrent selon les joueurs sur le terrain » répond Mike Malone. « On continue de chercher des solutions, mais ce serait bien d’être plus régulier sur près de 48 minutes. On apprécie plutôt les paysages avec des collines douces et variées, alors que nous connaissons pour l’instant des pics et des vallées très marqués ».

Globalement, on en revient aux soucis du banc, puisque les Nuggets affichent le cinquième meilleur « Net Rating » (+6.4) depuis le début de saison avec leurs titulaires, mais le pire (-4.5) avec leurs remplaçants…