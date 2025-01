Shai Gilgeous-Alexander encore nommé « Joueur du mois »

Plus les semaines passent, plus Shai Gilgeous-Alexander s’impose comme le favori au titre de MVP 2025.

Il faut dire qu’en plus de caracoler en tête de la conférence Ouest avec OKC (27-5), il enchaîne les belles performances et, en décembre, il a par exemple tourné à 33.3 points, 5.8 rebonds, 5.2 passes, 2.5 interceptions et 1.2 contre de moyenne ! Le tout à 56% au tir, 37% à 3-points et 91% aux lancers-francs, pour 12 victoires en 13 matchs (sans compter la finale perdue de « NBA Cup »).

Sans surprise, « SGA » a donc été choisi par la NBA comme « Joueur du mois » et c’est déjà lui qui, à l’Ouest, avait été retenu en octobre/novembre. Il devance là Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr, LeBron James, Nikola Jokić, Norman Powell, Alperen Sengun ou encore Victor Wembanyama.

Dans la conférence Est, il y a en revanche du changement et ce n’est plus Jayson Tatum mais Karl-Anthony Towns qui a été choisi. Ceci grâce à ses 23.2 points, 14.6 rebonds, 3.3 passes et 1.1 contre sur 13 matchs également (pour 12 victoires). Et à 57% au tir, 39% à 3-points et 81% aux lancers-francs.

De quoi être préféré à Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Tyler Herro, Jalen Johnson et Trae Young, Tyrese Maxey ainsi que Donovan Mitchell.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 32 35 52.8 35.0 87.8 0.8 4.7 5.5 6.0 2.1 2.0 2.7 1.2 31.2 Total 418 33 49.9 34.9 85.4 0.7 4.1 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 32 34 54.8 44.0 83.6 2.9 10.8 13.7 3.3 3.6 0.8 2.6 0.9 24.9 Total 605 34 52.5 40.0 83.8 2.8 8.2 11.0 3.2 3.4 0.8 2.7 1.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.