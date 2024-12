Giannis Antetokounmpo vise un troisième titre de MVP

Avec la prise de pouvoir de Nikola Jokic, cela va bientôt faire cinq ans que Giannis Antetokounmpo n’a plus été MVP. Nommé meilleur joueur de la ligue en 2019 et 2020, il a certes ajouté entre temps un titre de MVP des Finals (2021) à son palmarès, mais aucun autre « Michael Jordan Trophy » malgré près de 30 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne sur les quatre dernières saisons.

On pourrait se dire qu’à 30 ans (il les fête aujourd’hui), le « Greek Freak » n’a plus besoin de ce genre de récompense pour prouver son talent, sauf que l’intéressé a bel et bien une troisième statuette dans le viseur…

« Ça pourrait même me mettre les larmes aux yeux » révèle le joueur des Bucks. « Je veux faire partie de la conversation, car ça montre que j’ai été capable d’aider mon équipe, de la porter, et de nous solidifier collectivement. Je ne vais pas mentir, ça signifie vraiment quelque chose pour moi. »

Succéder à Steve Nash chez les trentenaires

Reste que remporter un trophée de MVP à 30 ans passés n’est pas donné à tout le monde, puisque le dernier joueur à l’avoir fait se nomme… Steve Nash en 2006. Avant ça, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan et Karl Malone en avaient fait autant.

« J’en ai discuté avec mon frère et je lui ai dit que c’était dingue, car j’ai réalisé que je ne gagnerais peut-être aucun autre MVP » ajoute celui qui a été récompensé à 24 et 25 ans. « Je réalise de meilleures saisons que quand j’ai remporté les miens, mais la ligue s’améliore et les autres joueurs jouent bien, vraiment bien même… »

En cas de titre, Giannis Antetokounmpo viendrait intégrer le club des triples vainqueurs, composé de Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell et Michael Jordan (5), Wilt Chamberlain et LeBron James (4), ainsi que Moses Malone, Magic Johnson et Nikola Jokic (3).

Des records personnels en pagaille

Toujours placé mais jamais sacré depuis la saison 2020/21, l’ailier-fort de Milwaukee fait en tout cas le nécessaire pour être un candidat crédible au printemps prochain : 32.6 points (record), 11.6 rebonds, 6.6 passes (record) et 1.3 contre à 62% au tir (record). Dans un registre un peu différent à un nouveau stade de sa carrière…

« D’un point de vue basket, je lis mieux le jeu maintenant » détaille-t-il ainsi. « Je connais mieux mes positions préférentielles, je ne me presse plus autant, je suis plus calme… Mais je ne sais pas si je joue mieux, on verra en fin de saison. […] Je suis en train de changer mon jeu, ce que je voulais faire depuis longtemps. »

Hall of Famer en puissance, Giannis Antetokounmpo n’est évidemment pas déjà en train de penser à sa retraite, possédant encore des objectifs bien définis et un appétit vorace.

« Il y a deux choses [que je souhaite] : la première, c’est jouer en playoffs car j’ai été privé de cette sensation la saison dernière, et la deuxième, c’est d’avoir une chance de remporter un nouveau titre de MVP qui me ferait assurément verser quelques larmes, et je ne dis pas ça pour attirer l’attention. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 19 35 61.6 21.4 61.1 2.2 9.5 11.6 6.6 2.6 0.5 3.5 1.3 32.6 Total 811 33 54.7 28.6 69.9 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.