Jayson Tatum conscient qu’il lui sera très difficile d’être MVP

Toujours placé, Jayson Tatum n’a toutefois encore jamais intégré le Top 3 du classement des votes pour le MVP. Et si l’on en croit le premier sondage sur le sujet d’ESPN, ça ne sera toujours pas le cas cette saison…

Derrière Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo, l’ailier des Celtics ne se formalise pas.

« Nous sommes un très, très bonne équipe, avec tellement de joueurs talentueux » rappelle-t-il au sujet de Boston. « Je ne vais pas pouvoir compiler les mêmes stats que les autres gars. Et ça me va très bien, surtout ce qu’on a réussi à faire en juin dernier. C’est le but principal, il ne s’agit pas de remporter le titre de MVP ».

Son impact potentiel peut ainsi être dilué dans une équipe qui peut aussi s’appuyer sur Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday, Al Horford ou encore Payton Pritchard mais son triple-double à 43 points, 16 rebonds et 10 passes décisives face aux Bulls a rappelé à quel point il pouvait peser sur une rencontre.

« C’est évident, à 100% » répondait ainsi son coach, Joe Mazzulla, lorsqu’on lui a demandé si le niveau de jeu de son leader est parfois sous-évalué. « C’est le cas parce qu’il fait ça depuis très longtemps et qu’il est dans une très bonne équipe. Parfois, ça l’handicape. Mais faire ce qu’il fait dans une grande équipe, ça dit qui il est comme joueur. »

Ce que confirme Kristaps Porzingis.

« Il ne fait pas dans les relations publiques – il ne fait pas les choses pour se mettre en valeur. Il joue de la bonne manière, sans avoir besoin de toujours marquer 50 points. Il a envie de gagner. C’est une vraie différence. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 26 36 46.3 37.2 80.3 0.5 8.7 9.3 5.7 2.6 1.2 2.8 0.5 28.8 Total 539 34 46.1 37.5 84.2 0.9 6.4 7.3 3.6 2.1 1.1 2.3 0.7 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.