Le MVP de la nuit | Jayson Tatum dans les pas de Larry Bird

Battus à domicile par les Bulls, on pouvait se douter que les Celtics allaient vouloir se venger dans la foulée à Chicago. Et ce fut le cas avec une victoire autoritaire dans le sillage d’un grand Jayson Tatum.

L’ailier a ainsi réalisé un match quasiment parfait, avec 43 points à 16/24 au tir dont 9/15 de loin, 15 rebonds et 10 passes décisives. C’est son troisième triple-double en carrière, et la première fois depuis Larry Bird, en 1992, qu’un joueur des Celtics signe un triple-double avec plus de 40 points.

« Larry est probablement le meilleur joueur à avoir porté ce maillot. Donc chaque fois qu’on accomplit quelque chose qui nous place dans la même phrase que lui, c’est spécial » peut ainsi commenter Jayson Tatum.

Avec ses 59 « triple-double », Larry Bird est très, très loin devant dans le secteur, mais la performance de Jayson Tatum a impressionné son coach, tant l’ailier a pesé sur la rencontre.

Un rappel aux votants

« Chaque fois qu’on voit un gars jouer comme ça, on est juste fasciné » explique Joe Mazzulla. « Mais il l’a fait dans le rythme du match. Sa capacité à mettre des tirs, à prendre les bonnes décisions et à récupérer des rebonds était fantastique. Il a contrôlé tout le match, en faisant les bons choix, et avec ce que la défense lui donnait. »

Une performance qui peut rappeler aux votants pour le trophée du MVP tout le talent de l’ailier.

« Je répète tout le temps la même chose à son sujet : il fait ça depuis si longtemps qu’on ne l’apprécie pas à sa juste valeur. Son talent n’est pas apprécié à sa juste valeur parce qu’il le fait depuis longtemps et que ça vient assez facilement pour lui. Et puis, à Boston, on s’attend à ça. Mais c’est une grosse performance pour lui. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 25 36 45.3 35.9 80.1 0.5 8.5 9.0 5.5 2.6 1.2 2.8 0.5 28.3 Total 538 34 46.0 37.4 84.1 0.9 6.4 7.2 3.6 2.1 1.1 2.3 0.7 23.3

