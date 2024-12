Avec un super Zach LaVine, les Bulls s’imposent à Boston !

Comme chaque année, les Bulls sont bloqués dans le ventre mou de la conférence Est, mais comme chaque année, ils sont capables de gros coups. Comme cette nuit, en s’imposant 117-108 à Boston. C’est leur troisième victoire de suite, et elle est franchement méritée.

Malgré beaucoup de déchets, aucun round d’observation. Les deux équipes cherchent à courir et à prendre des tirs rapides. Ou plutôt précipités… Après plusieurs jours de repos, ce n’est peut-être pas la meilleure idée, et les Celtics débutent la rencontre par un 2 sur 10 au shoot. Il leur faut attendre la 6e minute pour inscrire leur premier panier à 3-points, grâce à Jayson Tatum. En sortie de banc, Payton Pritchard apporte son étincelle habituelle, mais après douze minutes, Boston ne mène que 25-21 avec 34% aux tirs.

Patrick Williams en facteur X

Payton Pritchard continue son show en ramassant des balles qui traînent. A ses côtés, Al Horford signe un joli « chasedown block » sur Coby White, mais les Bulls s’accrochent. Notamment grâce à Patrick Williams, très efficace de loin, tout comme Nikola Vucevic. Lonzo Ball s’y met aussi, et Chicago signe un 8-0 pour prendre les commandes (44-41). Derrick White réveille ses coéquipiers, et le public. À la pause, Boston reste devant (57-54).

Jrue Holiday inscrit les premiers points de Boston en deuxième mi-temps avec un joli fadeaway mais les Celtics n’arrivent pas à faire le break. La faute à Zach LaVine qui livre un somptueux duel à Derrick White. Les deux se rendent coup pour coup, et White le contre même à 3-points. Il y a de l’intensité, toujours autant de maladresse, et deux 3-points d’affilée de Pritchard et Tatum maintiennent les Celtics en tête (86-82) après trois quart-temps.

Joe Mazzulla fait alors souffler Tatum, et les Bulls en profitent. Grâce à Talen Horton-Tucker et Ayo Donsunmu, ils signent un 12-0 pour mener de neuf points (99-90) ! La nervosité gagne les champions en titre.

Les fautes techniques pleuvent sur Joe Mazzulla et Jaylen Brown, et Zach LaVine en profitent pour maintenir un écart de trois possessions (104-96). Jayson Tatum prend aussi sa technique et cette fois, c’est Patrick Williams qui sanctionne. Après une ultime claquette de Vucevic, les Bulls s’imposent 117-108. La revanche est pour samedi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joe Mazzulla très énervé. C’est un peu le symbole de cette défaite des Celtics avec trois fautes techniques prises, coup sur coup, par Joe Mazzulla, Jaylen Brown puis Jayson Tatum. Le plus énervé de tous, c’était le coach, que des assistants ont dû retenir en fin de match parce qu’ils voulaient s’en prendre aux arbitres…

– Pas de Giddey, pas de problème. Touché à la cheville, Josh Giddey a loupé son premier match de la saison. À sa place, Ayo Dosunmu. Moins de créativité, mais plus de défense et d’agressivité. Résultat : les Bulls ont couru dès les premières secondes. Leur identité de jeu est bien affirmée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.