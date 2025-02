Luka Doncic débute sa vie aux Lakers en giflant le Jazz

La « Lakers Nation » attendait ce match depuis plus d’une semaine. C’est fait, Luka Doncic a enfilé une première fois le maillot doré californien. Le Slovène, qui n’avait pas foulé un parquet depuis Noël dernier, n’a pas eu besoin d’enchaîner les minutes pour contenter l’attention locale. La physionomie de cette rencontre à sens unique ne l’imposait pas, comme si le Jazz n’était que le simple faire-valoir de cette soirée « historique ».

Les visiteurs n’ont jamais été en mesure de refroidir l’enthousiasme local. Les Lakers se sont appuyés dessus pour montrer un peu de leur potentiel offensif. Avec leur prometteuse triplette LeBron James – Luka Doncic – Austin Reaves à l’œuvre. Les trois hommes ont varié les séquences à la création, forçant parfois le destin dans le cas du « King » (7 ballons perdus).

Ce qui ne l’a pas empêché de finir meilleur marqueur de sa formation et d’échouer d’un rien pour un nouveau triple-double. LeBron James, après la présentation du cinq californien, marqué par une chaude ovation pour Luka Doncic, avait réclamé à son nouveau partenaire de jeu d’être lui-même et de ne pas chercher à se fondre dans la masse.

25 points d’écart à la pause

Le Slovène s’est bien prêté au jeu en trouvant Jaxson Hayes au « alley-oop » avant de réussir son premier tir sous son nouveau maillot derrière l’arc (d’où il sera globalement maladroit). Comme il le faisait à Dallas, il a réclamé les écrans en tête de raquette pour fixer le jeu, mais a aussi beaucoup délégué la gestion du ballon en raison de la présence des autres créateurs.

Rui Hachimura ou Gabe Vincent ont profité de toute cette attention générée pour sanctionner et Los Angeles terminait le premier quart-temps avec 12 points d’avance (37-25), puis la première mi-temps avec plus du double (72-47). Lauri Markkanen, Jordan Clarkson et le Jazz ont alors fait en sorte que l’écart se stabilise dans un quart-temps suivant « équilibré ». Il grimpera tout de même jusqu’à 34 unités dans un quatrième quart-temps dont Luka Doncic sera privé.

Les Lakers ont le sourire et enchaînent ainsi une 6e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dirk Nowitzki en tribunes. Il avait annoncé sa venue sur les réseaux une heure avant la rencontre : « Je serai toujours un Mav pour la vie, mais je devais venir soutenir mon gars dans le premier match de son nouveau chapitre ! » Dirk Nowitzki était bien présent parmi les premiers rangs de la Crypto.com Arena aux côtés du père de Luka Doncic, Sasha. Une présence symbolique de l’ancienne légende des Mavs qui dit beaucoup de la portée du transfert.

– Le sourire de Jaxson Hayes. Dès la première minute de jeu, on a vu le pivot titulaire des Lakers afficher un grand sourire. Sans doute parce qu’il venait successivement de finir deux « alley-oop » sur une première passe lobée de LeBron, puis d’une seconde de Luka Doncic. Il a passé sa soirée sur ce thème et n’a pas raté un tir. En attendant l’arrivée d’un nouveau pivot, l’ancien joueur des Pelicans a de quoi se régaler au contact de ces deux créateurs de génie.

– Les Lakers peuvent enchaîner. Avec tout le remous généré par l’arrivée du Slovène, on en oublierait presque que les Lakers (32v-19d) sont l’une des équipes les plus en forme de l’Ouest. Après cette 6e victoire de suite, les Californiens peuvent enchaîner sur le parquet du même Jazz mercredi, avant de recevoir les Hornets une semaine plus tard (après le All-Star weekend), puis se déplacer à Portland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.