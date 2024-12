Luka Doncic sur la touche pendant un mois, au minimum…

Le Noël 2024 ne restera pas un bon souvenir pour les Mavs. Déjà pour la défaite face à Minnesota. Mais surtout à cause de la blessure de Luka Doncic, touché au mollet gauche en première période. La star n’avait pas terminé la rencontre et la franchise était inquiète et déjà préparée à perdre son meilleur joueur pendant un moment…

Dallas avait raison puisque Shams Charania, d’ESPN, indique que Luka Doncic sera absent un mois au minimum ! Il va ainsi manquer une quinzaine de matches et, comme il a déjà raté huit matches, ne pourra donc plus viser de trophées et récompenses individuels…

Nul doute que les Mavericks seront très patients car ce n’est pas la première fois que le Slovène est gêné par son mollet. Il l’a déjà été en 2022 puis encore en 2023 et même dernièrement, en octobre.

En attendant fin janvier et son retour, les hommes de Jason Kidd vont devoir tenir. Cette saison, les Texans, qui occupent actuellement la quatrième place la conférence Ouest avec 19 victoires pour 11 défaites, ont ainsi disputé huit matches sans Luka Doncic et ont très bien négocié ces moments avec 6 victoires pour 2 défaites.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 Total 422 35 47.0 34.8 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.