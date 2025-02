Les Cavaliers mettent les Wolves au tapis dès le premier round

C’était un choc et les deux équipes ont abordé ce rendez-vous ainsi. Les Cavaliers et les Wolves défendent fort dès les premiers instants, avec une différence notable : seuls les premiers parviennent à marquer des points. Ils commencent la partie avec un 16-0 ! Il faut plus de sept minutes à Minnesota pour inscrire un premier point, sur lancer-franc, et encore deux de plus pour mettre un premier panier… Le duo Evan Mobley – Jarrett Allen fait mal sous le cercle et les Wolves évitent les vingt points d’écart sur un deuxième panier au buzzer (30-12).

Les troupes de Chris Finch ne ménagent pas leurs efforts en défense, mais ça reste insuffisant, puisque non seulement les Cavaliers mettent des shoots à 3-pts qui font du bien, mais Anthony Edwards et ses coéquipiers perdent aussi souvent des ballons de manière un peu bête (66-44). C’est d’ailleurs l’arrière All-Star qui est le plus agressif pour faire revenir les siens, mais cela ne permet que de réduire l’écart, jamais de le faire disparaître. Surtout quand les Cavaliers marquent six points en quelques secondes pour conclure le troisième quart-temps (104-78).

Les titulaires ont encore quelques minutes pour s’exprimer dans cet ultime acte, avec Donovan Mitchell qui répond à Edwards, puis, à cinq minutes de la fin, les coaches ouvrent leur banc. C’est terminé, Cleveland s’impose 128-107 et signe une troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps. Comment passer à côté ? Il fut un long calvaire pour les Wolves : 2/21 au shoot dont 1/11 à 3-pts et 5 ballons perdus. Heureusement qu’il y a eu sept lancers-francs et que les Cavaliers ont été maladroits de loin également à ce moment-là. Surtout, cet écart de 18 points va rester jusqu’à la fin. Minnesota reviendra au mieux à -15 pendant quelques secondes, mais pas plus. Ce quart-temps a donc plombé les Wolves pendant tout le restant de la rencontre.

– La première de De’Andre Hunter. L’ancien des Hawks vivait ses premiers instants sous les couleurs des Cavaliers, depuis son transfert. Timide en première période, il s’est montré davantage après la pause et termine avec 12 points à 3/7 au shoot, dont 3/4 à 3-pts. Encore un peu de patience avant d’observer vraiment ce qu’il peut apporter à cette formation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.