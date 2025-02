De’Andre Hunter, la pièce manquante pour les Cavaliers ?

« Nous tenons à remercier Caris (Levert) et Georges (Niang) pour leur contribution à notre franchise. Leur professionnalisme et leur dévouement, tant sur le terrain qu’en dehors, ont joué un rôle déterminant dans notre début de saison historique. La capacité d’adaptation de Caris, le leadership et l’expérience de Georges ont été inestimables, et leur passage à Cleveland a laissé une impression profonde et durable. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière en NBA ».

Koby Altman, le GM des Cavaliers, a logiquement eu un petit mot pour Caris LeVert et Georges Niang, les deux joueurs qui ont dû faire leurs valises vers Atlanta lors de la « trade deadline ».

Néanmoins, le dirigeant était aussi très content d’avoir pu récupérer De’Andre Hunter, l’un des favoris pour le trophée de « 6e homme de la saison ». Avec ses meilleures moyennes en carrière aux points (19.0) et à l’adresse extérieure (39.3%), le 4e choix de la Draft 2019 a impressionné sur la première partie de la campagne.

Un impact « incommensurable » ?

« L’acquisition de De’Andre Hunter et l’impact potentiel qu’un joueur de ce calibre peut apporter à Cleveland sont incommensurables », a expliqué Koby Altman. « Sa polyvalence défensive, en plus de sa capacité à mettre des tirs depuis l’extérieur, renforce notre densité générale à un haut niveau. Nous avons eu une belle opportunité avec cet échange, bénéfique pour l’avenir à court et à long terme de cette franchise. Bien qu’il soit toujours difficile de se séparer de joueurs qui ont tant contribué à notre succès, nous pensons que De’Andre, à 27 ans, s’inscrit dans notre vision à long terme pour briller et, à terme, pour remporter des titres ».

Et alors que Caris LeVert allait être « free agent » cet été, et va donc devoir négocier un nouveau contrat, De’Andre Hunter est lui sous contrat jusqu’à l’été 2027.

Surtout, alors que Kenny Atkinson a testé de multiples options sur l’aile (Dean Wade, Isaac Okoro, Max Strus, Caris Levert…) pour entourer son quatuor de base (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen), les Cavaliers ont pu souffrir face à des équipes (Oklahoma City, Houston…) ayant des ailiers physiques et puissants.

De’Andre Hunter est-il la pièce manquante pour ce groupe, solide leader de la conférence Est (41 victoires – 10 défaites) et qui ne vise désormais rien d’autre que le titre ?

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 29 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 Total 300 31 44.9 36.8 81.9 0.6 3.4 4.1 1.5 2.8 0.7 1.4 0.3 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.