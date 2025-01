Stats & Highlights | Les Sixers enchaînent une quatrième victoire consécutive

Les Nets profitent de leur visite à Charlotte pour mettre fin à leur série de sept revers consécutifs, les Hornets n’arrivant pas à trouver d’adresse, malgré l’activité (13 points, 8 rebonds) de Moussa Diabaté.

Match à nouveau tendu entre les Pistons et les Pacers, Isaiah Stewart se faisant encore expulsé mais, en dépit des 32 points et 9 passes de Cade Cunningham, ce sont Pascal Siakam (37 points) et Tyrese Haliburton (30 points, 8 passes, 7 rebonds) qui ont mis la main sur le match. C’est le 16e succès en 21 matchs pour Indiana.

Des Wizards à l’agonie

Encore une fessée pour les Wizards de Bilal Coulibaly (8 points à 1/6 au tir, 4 pertes de balle), plombés par leurs pertes de balle (25) face à des Raptors qui enchaînent une cinquième victoire consécutive. Du côté de Washington, c’est la 15e défaite consécutive et on se demande bien quand la série va pouvoir s’arrêter…

Avec un Kristaps Porzingis (34 points, 11 rebonds) particulièrement adroit en première mi-temps, les Celtics ont rapidement pris le large face aux Bulls alors que Tyrese Maxey (30 points, 8 passes) et les Sixers enchaînent une quatrième victoire de suite en prenant le meilleur sur les Kings.

Enfin, dans un match particulièrement offensif, ce sont les Mavericks qui l’emportent face aux Pelicans derrière le match complet (25 points, 14 rebonds, 8 passes) de PJ Washington et un 20/43 derrière la ligne à 3-points.

Charlotte – Brooklyn : 83-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 83 BRO 104 IND 133 DET 119 WAS 82 TOR 106 BOS 122 CHI 100 MIA 106 CLE 126 NYK 122 DEN 112 PHI 117 SAC 104 NOR 136 DAL 137 SAS 116 LAC 128 PHO 113 MIN 121 GSW 116 OKC 109

Indiana – Detroit : 133-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 83 BRO 104 IND 133 DET 119 WAS 82 TOR 106 BOS 122 CHI 100 MIA 106 CLE 126 NYK 122 DEN 112 PHI 117 SAC 104 NOR 136 DAL 137 SAS 116 LAC 128 PHO 113 MIN 121 GSW 116 OKC 109

Washington – Toronto : 82-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 83 BRO 104 IND 133 DET 119 WAS 82 TOR 106 BOS 122 CHI 100 MIA 106 CLE 126 NYK 122 DEN 112 PHI 117 SAC 104 NOR 136 DAL 137 SAS 116 LAC 128 PHO 113 MIN 121 GSW 116 OKC 109

Boston – Chicago : 122-100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 83 BRO 104 IND 133 DET 119 WAS 82 TOR 106 BOS 122 CHI 100 MIA 106 CLE 126 NYK 122 DEN 112 PHI 117 SAC 104 NOR 136 DAL 137 SAS 116 LAC 128 PHO 113 MIN 121 GSW 116 OKC 109

Philadelphie – Sacramento : 117-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 83 BRO 104 IND 133 DET 119 WAS 82 TOR 106 BOS 122 CHI 100 MIA 106 CLE 126 NYK 122 DEN 112 PHI 117 SAC 104 NOR 136 DAL 137 SAS 116 LAC 128 PHO 113 MIN 121 GSW 116 OKC 109

New Orleans – Dallas : 136-137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.