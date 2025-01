À Phoenix, les Wolves poursuivent leur série de victoires

Dans ce nouveau « remake » du premier tour des derniers playoffs, les Wolves l’ont à nouveau emporté (113-121). Derrière les 33 points d’Anthony Edwards et les 28 d’un Julius Randle très complet et impliqué, les hommes de Chris Finch ont remporté un 4e match de rang après avoir fait la différence dans le quatrième quart-temps.

Et ceci, après avoir été menés au score pendant une bonne partie de la rencontre. Portés par leur duo d’artilleurs, Kevin Durant et Devin Booker, les Suns avaient viré en tête après 12 minutes (29-22). À l’issue d’un second quart-temps plus équilibré et offensif, les locaux comptaient encore deux possessions d’avance (59-55).

Les maladresses des Suns dans le quatrième

Les visiteurs ont ensuite haussé le ton en défense pour limiter l’attaque d’en face à seulement 18 points dans le troisième quart-temps, pour ainsi démarrer l’ultime période avec un court avantage (77-81). La bascule a eu lieu ici, quand les Wolves ont accéléré un tempo que les Suns n’ont pas été en mesure de suivre. Nickeil Alexander-Walker a sanctionné à plusieurs reprises derrière l’arc pour offrir 10 points d’avance à sa formation.

Des Wolves bien aidés par les maladresses des Suns, à l’instar de cette relance un peu molle de Devin Booker, facilement interceptée par Julius Randle qui allait servir Anthony Edwards, s’envolant à une main avec férocité vers le cercle (86-100) à sept minutes du terme.

Le même Anthony Edwards s’envolera une seconde fois après une tentative de « drive » avortée de Grayson Allen. Avec 15 points d’avance à quatre minutes de la fin, les Wolves n’avaient plus grand-chose à craindre. Si ce n’est un sursaut d’orgueil des locaux, beaucoup trop tardif, qui ne fera pas dérailler les Wolves. Fin de série pour les Suns qui restaient sur trois victoires de rang eux aussi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le facteur X, Nickeil Alexander-Walker. Record de saison pour l’arrière remplaçant des Wolves. Auteur de 23 points avec cinq paniers primés, il a fait beaucoup de mal aux Suns dans le dernier quart-temps : trois paniers à 3-points dans les corners ! Il s’est fait oublier par la défense des Suns et a profité des bonnes fixations de Julius Randle notamment. Son +14 au score lorsqu’il était en jeu est le meilleur de tous les protagonistes de la soirée.

– Chris Finch expulsé. Une première en carrière pour le coach des Wolves. Celui-ci, au milieu du troisième quart-temps, a écopé d’une seconde faute technique dans un moment de confusion. Un marcher venait d’être sifflé à l’encontre de Nickeil Alexander-Walker, et après un moment de flottement, il a eu un mot de trop envers un officiel. Un quart-temps plus tard, Jaden McDaniels l’a rejoint au vestiaire prématurément. Dans la dernière minute, alors que le match était joué, l’ailier des Wolves s’en est pris à Devin Booker et a été expulsé à son tour.

– Devin Booker, Anthony Edwards combat. Dans une rencontre où les deux formations ont pris soin du ballon, les deux leaders ont fait gonfler la colonne « turnovers ». Sept ballons perdus pour celui des Wolves et… neuf pour celui des Suns ! Dans les deux cas, il s’agit de « record » négatif (égalé pour Anthony Edwards) sur leur saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.