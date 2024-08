Walt Frazier, Jalen Brunson, mais aussi Spike Lee, Carmelo Anthony, Anthony Edwards et Kevin Durant… Il y avait du très beau monde samedi pour l’ouverture de la Fanatics Fest. En maître de cérémonie, Jalen Rose, et Durant en a profité pour livrer le surnom donné par les Américains à Edwards : « On l’appelle le ‘baby GOAT' ». Une référence évidemment à Michael Jordan considéré par le GOAT (« Greatest Of All Time ») par le plus grand nombre.

Quant à Edwards, il a ironisé sur l’élimination des Suns lors des derniers playoffs. Les Wolves s’étaient imposés 4-0 face aux coéquipiers de Kevin Durant. « Je ne vais pas mentir… J’étais un peu désolé car c’est mon joueur préféré » raconte l’arrière vedette de Minnesota. « Je ne voulais pas le renvoyer chez lui comme ça. Mais c’est arrivé, et je me suis senti mal… ».

Avant les Jeux olympiques, Edwards avait confié tout le bien qu’il pensait de son idole de jeunesse. « Une fois qu’ils m’ont demandé de jouer et que j’ai vu qu’il jouait, je ne pouvais pas dire non. On se parle en permanence. C’est top », avait expliqué Anthony Edwards. « Vers qui je me tourne pour être conseillé ? KD bien sûr, c’est mon joueur préféré de tous les temps, je lui demande tout ce que je veux. »