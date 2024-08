Pour Walt Frazier, Jalen Brunson peut devenir le meilleur joueur de l’histoire des Knicks

A 79 ans, Walt “Clyde” Frazier reste l’une des plus grandes légendes des Knicks. Pas pour ses commentaires et ses costumes colorés mais parce qu’il a remporté les deux uniques titres de la franchise en 1970 et 1973. Depuis, il attend toujours d’avoir des successeurs, et il pense que c’est la bonne saison pour aller chercher ce 3e titre NBA.

« Je sens les bonnes ondes », a-t-il confié vendredi. « Je vois beaucoup de similitudes avec nos équipes championnes, à commencer par l’entraîneur car Tom Thibodeau ressemble beaucoup à Red Holzman. Il responsabilise les joueurs, ils sont orientés vers la défense et les joueurs s’apprécient. Je pense que c’est notre année. Évidemment, la santé va jouer un rôle important. Mais si les Knicks peuvent rester en bonne santé, je pense que nous pouvons retrouver notre grandeur d’antan. »

Présent pour le lancement de la Fanatics Fest NYC, aux côtés de Jalen Brunson et Josh Hart, mais aussi Ben Stiller et Spike Lee, Frazier a rendu hommage à Brunson.

« On sait que, dans cette ville, les attentes sont toujours démesurées, et en se montrant à la hauteur les deux premières années, en acceptant le défi, et en catapultant l’équipe, il a clairement une chance d’être l’un des plus grands Knicks de tous les temps, si ce n’est le plus grand Knick de tous les temps », lance Frazier. « Comme je n’ai pas pu assister à son intronisation comme capitaine, j’avais fait une vidéo et je lui avais dit qu’il me rappelait beaucoup Willis Reed. Ils sont tous les deux gauchers, ils ont tous les deux une éthique de travail tenace, ils sont toujours dans le partage et l’entraide, et le collectif d’abord. Ils pensent toujours à l’équipe, pas à eux-mêmes ».