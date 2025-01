Stats & Highlights | Les Pistons doublent les Hawks pour intégrer le Top 6 de l’Est

Derrière 29 points et 11 passes (mais encore 10 pertes de balle) de Cade Cunningham, les Pistons ont confirmé qu’ils voyageaient bien en s’imposant chez les Hawks, qu’ils doublent au classement pour passer dans le Top 6 !

De retour à Brooklyn, Kevin Durant (24 points, 8 rebonds) n’a pas tremblé avec les Suns, derrière le 200e match à 30 points ou plus en carrière de Devin Booker.

Pas de souci non plus pour les Grizzlies, dont le collectif a tranquillement géré les Hornets, en faisant la différence rapidement grâce aux 24 points de Desmond Bane et aux 23 points à 7/11 de loin de Luke Kennard en sortie de banc. Côté Charlotte, Mark Williams continue pourtant de se montrer avec 38 points, 9 rebonds et 5 passes.

Ce fut étonnamment plus compliqué pour le Thunder, qui a dû batailler jusqu’à la fin pour venir à bout du Jazz. Shai Gilgeous-Alexander bat même son record en carrière avec 54 points !

Atlanta – Detroit : 104-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 104 DET 114 BRO 84 PHO 108 DAL 114 MIN 115 HOU 109 CLE 108 MEM 132 CHA 120 NOR MIL 2:00 OKC 123 UTH 114 SAC 123 GSW 117 LAC 113 BOS 117

Brooklyn – Phoenix : 84-108

Memphis – Charlotte : 132-120

Oklahoma City – Utah : 123-114

