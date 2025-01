L’équipe C des Mavericks fait trembler les Wolves

Les Mavericks ont du courage mais ça ne suffit pas… Malgré les 36 points de Kyrie Irving et les 30 points de PJ Washington, les joueurs de Jason Kidd s’inclinent d’un petit point (115-114) face aux Wolves. Les deux formations sont à égalité au classement avec 23 victoires et 21 défaites.

Malgré une adresse catastrophique à 3-points, Dallas avait pris les devants dans les dernières minutes du premier quart-temps, pour mener 22-17 après le premier quart-temps.

Paradoxalement, c’est sous les panneaux que les Mavericks font la différence avec Daniel Gafford, bien servi par Brandon Williams. L’attaque des Timberwolves se réveille dans le deuxième quart-temps, grâce à Jaden McDaniels et Naz Reid. Les deux compensent la grande discrétion d’Anthony Edwards et Julius Randle.

Le match se débride, et Mike Conley prend carrément les choses en main. Clairement, on ne s’ennuie pas malgré les nombreuses absences, et on peut compter sur Kyrie Irving pour faire le spectacle. A la pause, les Wolves sont passés devant, et ils mènent 55-53. Au retour des vestiaires, les stars se fâchent. Anthony Edwards et Kyrie Irving lancent les hostilités, et les Wolves prennent une avance de huit points grâce au And-1 de Julius Randle (82-74).

Irving au buzzer… pour rien !

Au début du 4e quart-temps, Naz Reid enfonce le clou avec deux nouveaux paniers à 3-points, et cette fois, les Wolves atteignent la barre des 10 points d’avance (92-82). Malgré les efforts de Kyrie Irving, épaulé de PJ Washington et Spencer Dinwiddie, l’écart se stabilise et atteint même les 12 points (99-87).

Mais les Mavericks vont tout donner dans les dernières minutes. C’est d’abord Maxi Kleber qui s’en va dunker pour lancer un 7-0. Kyrie Irving fait exploser la salle lorsqu’il ramène les Mavericks à un point (101-100).

Les Wolves répondent par Jaden McDaniels, qui plante de loin, puis s’envole au alley-oop pour redonner huit points d’avance (110-102). Il reste trois minutes à jouer, et à coups de lancers-francs, les Mavericks vont recoller au score puis PJ Washington signe la claquette de l’espoir (110-108).

Anthony Edwards laisse filer un lancer-franc, et Kyrie Irving, à nouveau, fait exploser la salle avec un 3-points (112-111). Mike Conley met ses lancers-francs, puis Irving loupe le 3-points de l’égalisation. C’est plié, et après un dernier lancer-franc de McDaniels, Irving plante un 3-points au buzzer. Pour rien…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le bal des éclopés. Seuls 17 joueurs sont entrés en jeu cette nuit, et paradoxalement, c’est Chris Finch qui a utilisé le moins de joueurs (8). Côté Dallas, c’est l’hécatombe puisqu’il manquait Luka Doncic, Klay Thompson, Dereck Lively II, Naji Marshall ou encore Jaden Hardy et Dwight Powell.

– Le grand soir de McDaniels. Joueur de l’ombre, Jaden McDaniels signe son meilleur match en carrière avec 27 points, 8 rebonds, 4 interceptions et 3 contres ! Sans oublier d’apporter son aide en défense sur Kyrie Irving.

