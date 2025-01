Stats & Highlights | On n’arrête plus les Pistons de Cade Cunningham

Detroit a honoré Chauncey Billups, son ancien leader désormais Hall of Famer et actuel coach des Blazers, et a aussi pu fêter la victoire de ses Pistons, derrière les 32 points et 9 passes décisives de Cade Cunningham. C’est la quatrième victoire de suite des joueurs de JB Bickerstaff, qui sont carrément à l’équilibre (18-18) !

Grâce aux 23 points et 8 passes de Tyrese Haliburton, les Pacers ont logiquement dominé des Nets beaucoup trop diminués et limités, même s’ils ont réussi à se rapprocher dans le troisième quart-temps.

Les Bucks ont eux profité de leur passage à Toronto pour retrouver le sourire, Giannis Antetokounmpo devant tout de même se faire poser trois points de suture au petit doigt pendant la rencontre. Pas de quoi l’empêcher de signer son 4e triple-double de l’année (11 points, 13 passes, 12 rebonds) pour porter Milwaukee vers la victoire.

Detroit – Portland : 118-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 118 POR 115 PHI 99 PHO 109 BRO 99 IND 113 NYK 94 ORL 103 TOR 104 MIL 128 CHI 114 SAS 110 MEM 119 DAL 104 MIN 108 LAC 106 SAC 123 MIA 118

Brooklyn – Indiana : 99-113

Toronto – Milwaukee : 104-128

