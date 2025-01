Remaniés, les Suns se relancent à Philadelphie

Première sortie réussie pour les Suns « new look ». Avec Bradley Beal et Jusuf Nurkic éjectés du cinq de départ au profit de Ryan Dunn et Mason Plumlee, Phoenix retrouve le chemin de la victoire lundi à Philadelphie (99-109), privé une nouvelle fois de Joel Embiid. Et le coup de coaching de Mike Budenholzer a, au moins pour cette fois, porté ses fruits.

Le match avait pourtant bien démarré pour les Sixers. Ou plutôt il n’avait pas réellement démarré pour les titulaires des Suns, totalement à l’arrêt. La défense de Philadelphie n’y était pas totalement étrangère, laissant les visiteurs à trois points inscrits après cinq minutes de jeu. Guerschon Yabusele, suppléant de Joel Embiid au poste 5, est bien dans son match et permet aux siens de mener 14-3. Les entrées en jeu de Beal et Nurkic donnent un peu d’oxygène à Phoenix, mais ce premier quart-temps reste bien poussif de part et d’autre.

Courts en rotation avec les absences de Joel Embiid mais aussi d’Andre Drummond, Kyle Lowry, KJ Martin ou encore Jared McCain, les locaux s’essoufflent et manquent plusieurs tirs ouverts, les Suns en profitent pour refaire leur retard malgré un 1/12 cumulé pour Kevin Durant, Devin Booker et Tyus Jones dans le premier quart.

C’est à peine mieux dans le deuxième, avec un Devin Booker totalement déréglé, et l’étincelle vient bien du banc de Phoenix, qui joue les yeux dans les yeux avec Phily. Oso Ighodaro, Josh Okogie et Ryan Dunn mènent un 9-1 pour remettre les Suns à une possession. Guerschon Yabusele et Kelly Oubre Jr. tiennent la baraque, mais l’équilibre semble déjà bien fragile pour les Sixers, en tête 46-42 au repos.

Deux séries et les Suns renversent tout

En sursis, Philadelphie finit par plonger. Dunn lance la rébellion, Durant lui emboîte le pas, avant que le show Bradley Beal ne débute. L’arrière est intenable avec 14 points en six minutes et le match bascule avec un 25-6 en faveur des visiteurs, désormais aux commandes avec 12 points d’avance. Le tandem Tyrese Maxey – Kelly Oubre Jr. se démène pour limiter la casse, et Oubre marque au buzzer du troisième acte pour réduire à l’écart à cinq longueurs. Puis Maxey lui aussi de loin replace les locaux à une possession.

Mais la défense des Sixers flanche encore, quand les Suns restent en confiance. Et c’est de nouveau un cinq hybride avec Beal en fer de lance, bien entouré par Dunn, Ighodaro ou Monte Morris que Phoenix creuse l’écart d’un nouveau run, un 14-1 fatal en début de dernier quart-temps. Le baroud d’honneur de Tyrese Maxey, auteur de 16 des 26 points de Philadelphie sur la période n’y change rien, d’autant que Phoenix s’applique jusqu’au bout avec un dernier acte impeccable collectivement (12 tirs réussis, 12 passes décisives) pour l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’électrochoc a fonctionné pour les Suns. C’est encore bien trop tôt pour tirer des conclusions, mais cette équipe de Phoenix a montré un meilleur visage, plus équilibré avec les nouvelles rotations imposées par Mike Budenholzer. La palme revient au tandem Ryan Dunn (15 points à 3/6 à 3-points) – Bradley Beal (25 points, 5 passes en 30 minutes) probant chacun dans leur nouveau rôle. Avec 32 passes décisives, les Suns terminent avec leur troisième meilleure prestation collective de la saison.

– Paul George passe au travers. La longue liste de forfaits ne laissait que peu de marge d’erreur à la formation de Nick Nurse. Le match sans en attaque de Paul George a été payé cash. L’ailier termine à 5/18 au tir, avec des loupés sur sur des positions bien démarquées. Sa défense solide sur Kevin Durant ne suffit pas quand Embiid est absent, et Philadelphie aura du mal à s’en sortir avec l’ancien Clipper comme quatrième scoreur dans ce genre de soirée. D’autant que le banc n’a strictement rien apporté avec sept minuscules points, contre 54 pour celui des visiteurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.