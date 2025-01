Joel Embiid – Paul George, il y a encore de la friture sur la ligne

14.1 points et 3.6 passes décisives de moyenne. Le bilan statistique de Paul George aux côtés de Joel Embiid est pour le moment bien pauvre. Star du recrutement des Sixers espérée comme la pièce manquante pour atteindre les sommets de l’Est, l’ailier peine jusqu’à présent à justifier ces attentes. L’ancien Clipper a certes des circonstances atténuantes, entre ses propres blessures et celles de son pivot, pierre angulaire de Philadelphie. Mais à l’approche de la moitié de la saison, il serait temps d’accélérer…

Nick Nurse se montre pour le moment patient, bien aidé par le rebond des siens dernièrement après une entame cauchemardesque. « J’espère que l’on verra le jeu à deux entre Joel et Paul se répéter un peu plus pour savoir où nous en sommes » a expliqué l’entraîneur avant d’étriller les Nets samedi. « Je n’ai simplement pas assez de données pour juger. Cela ne s’est pas suffisamment produit pour que je puisse voir cela. »

Une relation en chantier

Joel Embiid et Paul George n’ont pu évoluer ensemble que 13 fois sur les 33 matchs des Sixers cette saison. L’échantillon est faible, mais il laisse dégager une tendance. Alors que le MVP 2023 retrouve des sensations (27.9 points de moyenne sur ses sept dernières sorties), « PG » ne semble lui toujours pas trouver sa place à ses côtés.

Il se montre ainsi plus en retrait au scoring lorsque le pivot est là, avec un seul match au-dessus des 20 points (29 contre les Knicks… pour ce qui était le premier match de la saison d’Embiid, alors encore au temps de jeu limité). Et il ne profite pas non plus des espaces offerts par la présence du médaillé d’or olympique à Paris, en ne tournant qu’à un très faible 38.3% au tir, dont 30.1% à 3-points. Des moyennes très éloignées de son dernier exercice à 47.1%, dont 41.3% de loin malgré la présence de Kawhi Leonard, James Harden ou Russell Westbrook à Los Angeles.

Ces chiffres décevants n’ont pas non plus pour explication simpliste un mauvais de saison global, puisque Paul George flirte tout de même avec un 20-5-5 de moyenne (19.2 points à 46.4%, 5.9 passes décisives, 5.1 rebonds) sous le maillot de Philadelphie quand Joel Embiid est en civil.

Il y a toutefois du mieux individuellement pour Paul George sur ses dernières prestations, avec ses 30 points le 1er janvier contre Sacramento. « Je pense qu’on est devenu plus à l’aise » a tout de même estimé Paul George. « Les échanges et la communication entre lui et moi deviennent de plus en plus forts, sur ce qu’il voit, ce que je vois. Et à mesure que mon rythme commence à revenir, il sait qu’il peut compter sur moi quand je suis à ses côtés. On doit juste enchaîner les matchs, répéter notre jeu, et cela ira mieux. »

À quand le « momentum » pour Paul George ?

Collectivement déjà, les Sixers s’en sortent mieux avec leur tandem sur le parquet avec sept victoires pour six défaites (7-13 lors des autres matchs), et même sept succès sur les neuf dernières rencontres disputées conjointement par les deux All-Stars. Mais les revers contre des Kings et des Warriors malades la semaine passée ont rappelé que ce nouvel équilibre était bien fragile.

Car outre le duo, il faut aussi que Paul George trouve ses automatismes avec l’autre homme fort de l’effectif, Tyrese Maxey. Ce qui semble pour le moment un petit casse-tête pour Nick Nurse.

« Il y a d’autres choses à prendre en compte aussi. Qui débute fort les matchs ? Qui ne le fait pas ? » indiquait l’ancien technicien des Raptors aux médias. « Tyrese monte habituellement en température, c’est un gars de la deuxième période. Joel, lui, est plutôt un gars de début de match. Donc il faut trouver où « PG » se place dans tout ça. Je crois qu’il a essayé de se mettre en rythme tôt dans les rencontres. Je ne suis pas sûr que ce soit génial pour nous. On doit surveiller tout ça. »

Prochaine analyse de cas ce soir contre les Suns, autre équipe qui a du mal à faire tourner ses stars ensemble…