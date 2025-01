Dans un final fou, DeMar DeRozan et les Kings renversent le Heat !

Cela restera sans doute comme un des thrillers de cette saison régulière. Menés de 17 points à huit minutes de la fin, les Kings ont réussi l’exploit de revenir face au Heat avant de s’imposer lundi après deux prolongations (123-118). Dans un Golden 1 Center en ébullition, Sacramento signe sa cinquième victoire consécutive et confirme sa mue, au moins dans les têtes, sous les ordres de Doug Christie.

Les Kings pourront dire un grand merci à DeMar DeRozan. Limité à dix points après trois quart-temps, « Deebo » est comme souvent sorti de sa boîte au moment de conclure un match serré.

Il n’en fallait pas moins pour initier le retour des siens dans le quatrième quart-temps, alors que Miami pensait avoir la différence en deuxième période. Vainqueur du troisième quart-temps 31-18 et en tête avec une avance confortable (78-95) grâce à Tyler Herro ou Jaime Jaquez Jr. en mode couteau-suisse, le Heat a alors perdu le fil défensivement. DeMar DeRozan a lancé les hostilités avec ses 11 points dans le quatrième quart.

La recrue estivale des Kings a fait infuser son caractère décisif, bien secondé par un Keon Ellis, facteur X en l’absence de De’Aaron Fox, ou par Kegan Murray, auteur de deux gros tirs dans les trois dernières minutes du temps réglementaire. Puis Domantas Sabonis, auteur d’un triple-double XXL a envoyé la rencontre en prolongation de deux lancers-francs (102-102). Mais le Heat ne s’est pas désuni, reprenant deux possessions d’avance, avant d’avoir la possibilité de mener de trois points à trois secondes de la fin.

Mais Jaquez a manqué ses deux lancers-francs, ouvrant la voie à Sacramento. Keon Ellis n’en a profité qu’à moitié en laissant à son tour un lancer en route. 112 partout, et deuxième prolongation pour des Kings en back-to-back après leur carton face à Golden State.

Même à 35 ans, DeMar DeRozan a toujours la santé. « DMDR » a été clutch au possible, inscrivant les neuf derniers points de Sacramento avec des tirs dont il a le secret, malgré la défense en place face à lui. Cette fois, le Heat n’a pas eu la réponse, n’inscrivant qu’un seul point dans les 157 dernières secondes de la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– DeMar DeRozan toujours solide dans le « clutch ». L’absence de De’Aaron Fox a permis à DeMar DeRozan d’avoir les clés du camion à lui seul en fin de match. C’est pour ce genre de situations que les Kings sont allés le chercher, et l’ailier a justifié pourquoi avec ses 30 points, dont 20 dans le quatrième quart et les prolongations. La deuxième, malgré 47 minutes dans les jambes, est un modèle de contrôle offensif et de sang-froid.

– Les Kings ont bien changé. On va peut-être pouvoir parler d’un effet Doug Christie. Ce cinquième succès consécutif est déjà une belle preuve comptable de l’impact qu’a l’ancien joueur sur son groupe. Ce dernier a surtout montré des ressources mentales que l’on ne lui soupçonnait pas dans le premier tiers de la saison. Les attitudes en disaient long sur le plaisir et la confiance retrouvés à Sacramento. Au Heat en revanche, on peut faire grise mine avec un troisième revers de rang en plein cœur du psychodrame Jimmy Butler.

