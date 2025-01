Les Kings ridiculisent les Warriors à Golden State : +30 !

Malgré l’absence de De’Aaron Fox blessé, les Kings sautent à la gorge des Warriors. La bande à Steve Kerr perd 8 ballons en premier quart-temps alors que le trio Domantas Sabonis – Malik Monk – Keon Ellis jette un froid dans le Chase Center en donnant 18 longueurs d’avance à Sacramento (35-17).

Stephen Curry (26 points, 7 rebonds) prend alors les choses en mains, il marque 10 points en trois minutes, dont deux 3-points avec la faute, pour mener un 15-2 qui ramène les Warriors à -4 (40-36). Les Kings ne paniquent pourtant pas. Ils répondent par leur adresse à 3-points, et alors que Golden State rate 7 de ses 10 tirs dans la raquette, Sabonis domine les débats. Sacramento termine le deuxième quart-temps sur un 35-14 cinglant pour rentrer aux vestiaires à +25 (75-50) !

Côté Warriors, seul Andrew Wiggins (18 points) vient épauler Curry mais il n’y a rien à faire. Golden State, qui avait profité de deux adversaires en deuxième match de back-to-back lors de leurs deux dernières victoires, se retrouve cette fois dans cette position. Sans aucune intensité et rigueur, ils continuent à faire preuve de maladresse alors que Malik Monk fait passer l’écart à +33 (105-72).

Les Kings enchainent donc une quatrième victoire de suite et stoppent la série de deux victoires des Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Kings confirment leur renouveau. Le limogeage de Mike Brown devait servir d’électrochoc pour une équipe en déroute et dans les bas fonds de la conférence Ouest, et même si cette décision était surprenante elle a eu le mérite d’avoir l’effet requis. Les hommes de Doug Christie enchaînent une quatrième victoire de suite autoritaire face à des Warriors qui avaient eux aussi le vent en poupe cette semaine. Sacramento a terminé la rencontre avec 129 points et 31 passes décisives, à plus de 50% de réussite aux tirs et 44% à trois points. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle est réalisée sans De’Aaron Fox blessé.

– Les Warriors retombent dans leurs travers. Après deux performances convaincantes face aux Sixers et aux Grizzlies, les Warriors ont fait trois pas en arrière cette nuit. Le beau jeu développé lors des deux derniers matchs a laissé place à un festival d’erreurs. Complètement dominés par la défense agressive des Kings, ils ont perdu 22 ballons qui ont donné 34 points à leur adversaire. Ils signent un 21 sur 38 dans la raquette, incapables de finir au cercle. Un problème qui risque de persister avec l’absence pour au moins trois semaines de Jonathan Kuminga…

– Malik Monk terrorise Golden State. Depuis son arrivée à Sacramento, Malik Monk a toujours été un casse-tête pour la défense des Warriors. Cette nuit, en l’absence de De’Aaron Fox, Doug Christie lui a mis le ballon dans les mains et l’arrière s’est régalé. Il a non seulement été efficace, marquant 26 points à 9/14 aux tirs, mais il a également su alterner entre scoring et distribution pour disséquer Golden State. Monk a terminé avec 12 passes décisives, égalant son record personnel.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.