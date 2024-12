Les Kings virent (déjà) Mike Brown !

La reconstruction pointe doucement le bout de son nez à Sacramento, puisque ESPN rapporte que la franchise californienne a décidé de virer Mike Brown ! Il avait été engagé en 2022 après avoir épaulé Steve Kerr sur le banc des Warriors pendant six ans.

Élu Coach de l’année en 2023 à l’unanimité, après avoir ramené les Kings en playoffs pour la première fois en 17 ans en 2023 justement, le technicien de 54 ans paie en tout cas le début de saison manqué de ses joueurs. Actuellement 12e de la conférence Ouest, ils affichent un bilan de 13 victoires et 18 défaites. Surfant surtout sur une série de cinq revers d’affilée qui condamnerait déjà presque leurs espoirs de playoffs, à cause de leurs nombreuses boulettes dans le « money time ».

Prolongé durant l’été pour trois ans, Mike Brown cumule 107 victoires et 88 défaites en deux saisons et demie à Sacramento (soit 55% de succès). Avec une participation aux playoffs (3-4 contre Golden State) et une participation au play-in (élimination contre New Orleans).

Le licenciement du coach des Kings, qui intervient quelques minutes après s’être adressé à la presse et juste avant de décoller vers Los Angeles, pourrait rapidement entraîner d’autres changements en Californie, puisque De’Aaron Fox semble plus que jamais sur le départ…

À noter que Doug Christie assurera l’intérim sur le banc de Sacramento.