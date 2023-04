Coach of the Year 2023 | Mike Brown sacré à l’unanimité !

Après De’Aaron Fox, élu « Clutch Player of the Year » hier soir, c’est au tour d’un autre membre des Kings d’être récompensé par la NBA et, là encore, il s’agit d’un sacre logique et attendu. En effet, Mike Brown a été désigné « Coach of the Year » 2023 aux dépens de Mark Daigneault (Thunder) et Joe Mazzulla (Celtics).

Déjà nommé Coach de l’année par ses pairs, le technicien de 53 ans rafle donc également la mise chez les journalistes, succédant au palmarès à Monty Williams. Comme souhaité par le GM de Sacramento, il triomphe même à l’unanimité, une première dans l’histoire, et cela fait de lui le 11e entraîneur doublement titré. On se souvient ainsi que celui qui officie également en tant que sélectionneur du Nigeria l’a emporté en 2009, quand il était à la tête des Cavaliers de LeBron James, et cet intervalle de 14 ans est le deuxième plus long de tous les temps, derrière les 26 ans de Hubie Brown entre 1978 et 2004.

Une juste récompense pour Mike Brown, au sortir de cette saison qu’il qualifie d’inoubliable. Il faut dire que, pour sa première année sur le banc des Kings, l’ancien assistant de Gregg Popovich (Spurs) ou Steve Kerr (Warriors) a tout simplement ramené la franchise californienne en playoffs, et carrément dans le Top 3 de l’Ouest, 17 ans après sa dernière qualification. Lui offrant, en prime, le statut d’attaque la plus efficace de l’histoire.

Pas un hasard si, sous la houlette de leur désormais « Coach of the Year », Sacramento mène 2-0 contre les champions en titre de Golden State au premier tour.