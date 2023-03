Mike Brown vit déjà une saison inoubliable

Il n’a que 53 ans mais Mike Brown a déjà une longue et riche carrière sur les bancs NBA. Il a disputé les Finals en 2007 avec les Cavaliers, puis remporté le trophée de coach de l’année deux ans plus tard, toujours avec LeBron James, avant de diriger Kobe Bryant aux Lakers.

Puis, il est arrivé à Golden State pour assister Steve Kerr, gagnant deux titres au passage, et assurant même l’intérim pendant les playoffs 2017. Enfin, il y a cette saison à Sacramento, qui sera couronnée d’une qualification pour les playoffs d’ici quelques jours.

« C’est encore un peu tôt, mais pour l’instant, je ne peux pas dire que c’est ma plus belle expérience », déclare-t-il pour le Ariel Helwani Basketball Show. « Mais c’est clairement un des deux ou trois grands moments de ma carrière. Essentiellement pour l’énergie qui gravite autour de la franchise, de la ville, avec les gens. »

L’exploit est significatif et pourrait lui permettre de décrocher un second trophée de coach de l’année : les Kings vont retrouver les playoffs après 17 ans de disette. Toute une génération de fans n’a donc pas connu cette odeur, cette ambiance si particulières.

« Je vois les visages des fans quand je sors, je constate la joie, la fierté qu’ils ont et qu’on a pu leur apporter. Il n’y a rien de plus agréable dans la vie, d’après moi, que de toucher des gens inconnus, de leur apporter du bonheur. Accomplir quelque chose plus grand que soi, c’est sans pareil comme sentiment. »