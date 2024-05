Rupture d’un tendon d’Achille pour Thanasis Antetokounmpo

Sale nouvelle pour Thanasis Antetokounmpo, puisque The Athletic nous informe qu’il s’est rompu le tendon d’Achille en plein pendant son intersaison. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais elle se comptera évidemment en mois…

Quinzième homme des Bucks, extrêmement peu utilisé cette saison, le frère de Giannis arrive en fin de contrat et cette blessure pourrait compromettre ses chances de rempiler à Milwaukee, sinon de retrouver une autre équipe lors de la free agency.

Rappelons qu’il n’a inscrit que 32 points en 34 matches cette saison, et à l’exception des Bucks, aucune équipe ne s’intéresse à lui chaque saison. Mais Giannis avait expliqué pourquoi sa présence lui est indispensable.

« J’ai une confiance absolue en Thanasis », avait déclaré le » Greek Freak » en octobre. « Thanasis et moi, nous n’avons jamais été séparés depuis ma naissance. Nous avons toujours été ensemble. Il a toujours veillé sur moi et m’a toujours soutenu. J’ai une confiance aveugle en lui, et son avis ».

Si pour les Bucks, l’éventualité d’une saison blanche ne sera pas problématique, en revanche, c’est un vrai coup dur pour la Grèce, puisque Thanasis Antetokounmpo fait partie des joueurs-clés de son pays. Sans lui (et potentiellement sans… Giannis), la sélection hellène va devoir aller chercher sa qualification pour les JO 2024 lors d’un TQO qu’elle organisera à domicile.

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 2 3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2019-20 MIL 20 6 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2020-21 MIL 57 10 48.9 24.1 51.0 1.0 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9 2021-22 MIL 48 10 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6 2022-23 MIL 37 6 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4 2023-24 MIL 34 5 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9 Total 198 8 50.9 14.3 52.9 0.7 0.9 1.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.