Derrick White toujours bouillant derrière l’arc

Darius Garland a gardé la main en l’air pour appuyer le fait qu’il avait contesté le tir. Cela n’a pas suffi à perturber Derrick White qui venait de planter ses appuis après avoir joué le « pick-and-pop » avec Jayson Tatum. Avec à l’arrivée, un nouveau panier à 3-points.

Un énième panier primé même pour l’arrière des Celtics, bouillant comme jamais depuis dix jours : 38 points avec 8/15 de loin, puis 25 points avec 5/10 à 3-points pour finir la série précédente face au Heat.

Le changement d’adversaire, et le début de la série face aux Cavaliers, n’a pas eu d’effet sur lui avec une nouvelle sortie cette nuit à 25 points, 7/12 de loin, 5 passes décisives et pas le moindre ballon perdu. En cumulant ses trois derniers matchs, l’ancien joueur des Spurs en est à 20 paniers à 3-points !

Derrick White rejoint un club de shooteurs d’élite à avoir inscrit autant de tirs primés sur trois matchs de playoffs à la suite : Stephen Curry (trois occurrences), Klay Thompson (2016), Jamal Murray (2020) et Damian Lillard (2021 et 2024 combinés). « Ce sont de sacrés bons joueurs, c’est sûr », sourit l’intéressé lorsqu’on lui rapporte cette statistique.

Une nouvelle version de lui-même

Un bel euphémisme pour ce joueur qui, soir après soir, sort de l’ombre des autres vedettes des Celtics. « Si vous ne connaissez pas Derrick White, vous feriez mieux d’apprendre à le faire », prévient Jaylen Brown, l’autre homme fort de cette première manche.

Ce dernier considère, à juste titre, que son coéquipier a sérieusement progressé ces derniers temps. « C’est une nouvelle version que nous n’avons jamais vue auparavant. Il a travaillé, son corps s’est un peu développé, il a acquis de l’expérience en playoffs. Il est agressif et nous lui demandons de l’être de plus en plus à l’avenir ».

Un développement en partie dû à sa propre présence, ainsi qu’à celle de Jayson Tatum. Les deux combinent très bien avec leur shooteur, dans le jeu à deux où l’un des « Jays » pose un écran à Derrick White. Ce dernier, comme il le dit, bénéficie largement de l’attention portée sur les deux stars de l’équipe.

Comme à l’entraînement

« On passe en revue en permanence certaines lectures à l’entraînement. Je le vois sur le côté en train de travailler sur le type de tirs qu’il sait qu’il va obtenir. On a certaines actions, des actions qu’il maîtrise, d’où viennent ses tirs. C’est un peu comme un entraînement pour lui, car il prend ces tirs encore et encore », décrit Jaylen Brown.

« C’est important car cela signifie que les tirs qu’il prend sont généralement dus au fait que nous sommes en transition, que nous avons posé de très bons écrans et qu’il a cette opportunité », complète Joe Mazzulla, qui voit dans la réussite de Derrick White une preuve du bon fonctionnement offensif de son équipe.

Un discours auquel son shooteur adhère, remerciant ses coéquipiers pour sa bonne forme du moment. « Ça fait plaisir. Je pense que le plus important est de gagner. Je l’ai déjà dit, cela n’a pas d’importance si je marque zéro ou je ne sais combien de paniers aujourd’hui. Si on gagne, c’est que j’en fais assez », termine-t-il.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.