Le MVP de la nuit | Jaylen Brown plutôt Stephen Curry que Nick Young

Après un shoot à 3-points, Jaylen Brown a carrément tourné la tête avant de savoir si le ballon était rentré. Heureusement pour lui, le ballon a crevé le filet, et il a donc imité Stephen Curry, et non Nick Young… Blague à part, ce geste est le signe que l’arrière-ailier des Celtics était en pleine confiance cette nuit, et il termine cette première manche face aux Cavaliers avec 32 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 6 à 3-points.

« J’étais en pleine possession de mes moyens ce soir », explique-t-il. « Dans ces moments-là, on veut juste jouer, faire les bons gestes, faire les bonnes lectures… C’est tout ce qu’il y a à faire. Profiter de ses coéquipiers et jouer avec confiance. »

Tandis que Jayson Tatum était fâché avec son tir (7 sur 19 aux tirs), Jaylen Brown a saoulé de coups les Cavaliers. Sa percussion fait très mal et on a tout de suite vu qu’il était effectivement dans un bon soir. Son premier panier est un « stepback » à 3-points après une superbe feinte pour enrhumer Max Strus. Ses points suivants ? Une nouvelle feinte, au même endroit, mais plutôt que de shooter à 3-points, il s’en va attaquer le cercle et récupère des lancers-francs.

Percuter la défense pour mieux libérer les shooteurs

« Tout commence par la défense » poursuit-il en bord de terrain. « On voulait imposer notre rythme, et les maintenir sous les 100 points. On voulait jouer juste, et voir ce qu’ils allaient proposer. En attaque, on voulait obliger leur défense à se désunir. Comme on a de bons shooteurs à 3-points, c’est mon boulot d’aller dans la raquette pour libérer de l’espace pour nos shooteurs. »

Cette nuit, Derrick White s’est une fois de plus régalé des espaces offerts par Jaylen Brown et Jayson Tatum, et les Celtics, à l’image de Brown qui ne perd qu’un ballon, ont livré une partition sérieuse et complète.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.