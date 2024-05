Les Celtics corrigent d’entrée les Cavaliers !

Ils y ont presque cru ! Auteurs d’une première mi-temps encourageante dans ce Game 1 au TD Garden de Boston, les Cavaliers ont fini par se rendre à l’évidence, dépassés par des Celtics déchaînés et qui ont fini par l’emporter par K.O, allant jusqu’à reléguer Cleveland à 25 points à l’issue du quatrième quart-temps !

Cleveland avait plutôt bien débuté, revenant d’un 12-2 d’entrée, revenant rapidement dans la course grâce aux 3-points d’Isaac Okoro par deux fois, Donovan Mitchell et Darius Garland (19-18). Donovan Mitchell a même fait passer les siens brièvement en tête avant de voir Jaylen Brown puis Jayson Tatum lui répondre. Mais là encore, même si Boston finissait le premier acte à 40 points, les Cavs faisaient mieux que résister, avec cette fois Caris LeVert par deux fois et un 3-points de Marcus Morris pour coller aux basques des C’s (40-34).

Au cours d’un deuxième quart-temps plus défensif, les hommes de JB Bickerstaff ont continué de s’accrocher, avec le dunk d’Evan Mobley et le 2+1 de Donovan Mitchell pour répondre au 3-points de Derrick White et permettre aux siens de rester dans la course à l’heure du repos (59-49).

Derrick White, le détonateur

C’est dans le troisième quart-temps que tout a basculé, avec à la baguette un Derrick White encore époustouflant ! Après le passage remarqué de Jrue Holiday et ses deux flèches de loin, Derrick White a tout simplement pris feu, passant quatre paniers à 3-points sur la période pour creuser l’écart avec des Cavs qui ne pouvaient que constater les dégâts. Le 3-points au buzzer du troisième quart-temps de Payton Pritchard a annoncé la couleur pour la suite (92-77).

Jaylen Brown et Al Horford ont fait le nécessaire pour passer un 13-4 dès le début d’un quatrième quart-temps à sens unique (105-81). De quoi permettre à Jayson Tatum et Payton Pritchard de loin de conclure l’affaire dans un fauteuil pour une première victoire probante, 120 à 95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Derrick White et Jaylen Brown inarrêtables. Les deux ont fait la pluie et le beau temps en attaque sans que les Cavs ne parviennent à les contenir. JB a mis son équipe sur les bons rails et a su finir le boulot sans trembler tandis que Derrick White s’est fendu d’un troisième quart-temps à 14 points pour faire plier Cleveland, avec un joli 7/12 de loin l’arrivée pour lui. A eux deux, ils ont porté l’attaque de Boston, laissant Jayson Tatum et son 7/19 passer entre les gouttes sans problème. Comme face à Miami, Derrick White aura été le facteur X de ce Game 1.

– Que peut faire Cleveland ? Les Cavs ont tout simplement été battus par plus forts qu’eux sur ce match, et n’ont pas vraiment à rougir de leur prestation. A part un pourcentage au tir extérieur un peu faiblard (26.2% à 11/42), les hommes de JB Bickerstaff ont plutôt bien défendu, n’ont perdu que 5 ballons en attaque, Donovan Mitchell a été au rendez-vous (33 points à 12/25 au tir), mais Boston a juste mieux attaqué, mettant des paniers contestés et trouvant les solutions à chaque situation. Pour Cleveland, il s’agira d’ajustements minimes pour essayer de faire mieux dans le Game 2, mais si Boston joue comme ça, il n’y aura pas grand-chose à espérer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.