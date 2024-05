Plus d’amitié qui tienne entre Donovan Mitchell et les « Jays »

Maintenant que les Cavaliers se sont extirpés du piège d’Orlando, au Game 7, les voilà qui enchaînent directement avec leur demi-finale de conférence face aux Celtics. Le Game 1 est prévu ce mardi soir, dans le Massachusetts, et ce sera l’occasion de voir s’affronter Donovan Mitchell et Jaylen Brown sur les postes extérieurs.

Deux amis qui vont donc devenir rivaux le temps d’une série, malgré leur proximité en dehors des parquets. Idem entre « Spida » et Jayson Tatum, l’autre leader d’attaque des Celtics.

« J’ai arrêté de leur parler quand j’ai su qu’il y avait une possibilité que l’on s’affronte » explique ainsi Donovan Mitchell. « C’est une compétition et je n’attends rien d’autre que le meilleur de leur part, et vice versa. Nous devons aller là-bas et faire le boulot dans un environnement hostile, mais c’est toujours super de jouer contre des amis, rivaliser avec eux, et je sais que ce sera compliqué. Ce sera aussi amusant et j’ai hâte. »

« Il n’y a pas d’amis pendant les playoffs » lance de son côté Jaylen Brown.

Entre Boston et Cleveland, la série paraît sur le papier déséquilibrée au vu de la dynamique du premier tour, mais il y a fort à parier que l’affrontement entre Donovan Mitchell et la paire Jaylen Brown – Jayson Tatum nous tienne en haleine certains soirs, si ce n’est à chaque match.

Trois joueurs qui se connaissent évidemment par coeur désormais, car habitués à se côtoyer depuis le lycée et qui ont même fait équipe sous les couleurs de Team USA, lors de la Coupe du monde 2019 en Chine.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.